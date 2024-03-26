Başkan Pekmezci, Mahalle Odalarında Vatandaşlarla Buluşuyor

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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresini değerlendiriyor. Başkan Pekmezci'nin mahalle odası programı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İlk önce Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle mahalle odasında bir araya gelen Başkan Pekmezci'nin bu seferki durağı Esentepe ve Zahit Mahalleleri oldu. Mahalle odasında vatandaşlarla buluşan Başkan Pekmezci'ye vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundular.

Programlarına son sürat devam eden Başkan Pekmezci, çalışmalarından bahsederek, açıklamalarda bulundu. Başkan Pekmezci'nin programına vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, Pekmezci'ye destek verdiler.

Esentepe ve Zahit mahalle odalarında teravih namazından sonra vatandaşlarla buluşan Başkan Pekmezci, belediye tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projeler ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Göreve geldiği süre içerisinde 5 yılda yaptıklarını tek tek anlatan Başkan Pekmezci, "Bizim verilmeyecek bir hesabımız yoktur. Her zaman Bayburtlunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diyerek, istihdam odaklı projelerinden bahsetti, birçok projeyi Bayburt Belediyesi olarak hayata geçirdiklerini vurguladı.

5 yıl boyunca bıkmadan, yorulmadan Bayburt'a hizmet ettiklerini bildiren Başkan Pekmezci, Bayburtluların her şeye layık olduğunu kaydederek, yeniden seçilmesi halinde hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Başkan Pekmezci'nin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bayburtlu vatandaşlar Başkan Pekmezci'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, merak ettikleri soruları yönelttiler. Vatandaşların sorularını tek tek cevaplayan Başkan Pekmezci, talep ve istekleri de dinledi.

Vatandaşların yoğun katılımıyla yaklaşık bir saat süren toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, MHP Bayburt İl eski Başkanı Bekir Kasap, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, İl Genel Meclis Üyeleri, muhtarlar, muhtar adayları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Başkan Pekmezci bugün, teravih namazından sonra Tuzcuzade Mahalle Odası'nda Tuzcuzadeli vatandaşlarla bir araya gelecek. - BAYBURT