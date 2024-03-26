Başkan Pekmezci, Mahalle Odalarında Vatandaşlarla Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Pekmezci, Mahalle Odalarında Vatandaşlarla Buluşuyor

Başkan Pekmezci, Mahalle Odalarında Vatandaşlarla Buluşuyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresini değerlendiriyor. Başkan Pekmezci'nin mahalle odası programı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

26.03.2024 11:57  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresini değerlendiriyor. Başkan Pekmezci'nin mahalle odası programı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İlk önce Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle mahalle odasında bir araya gelen Başkan Pekmezci'nin bu seferki durağı Esentepe ve Zahit Mahalleleri oldu. Mahalle odasında vatandaşlarla buluşan Başkan Pekmezci'ye vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundular.

Programlarına son sürat devam eden Başkan Pekmezci, çalışmalarından bahsederek, açıklamalarda bulundu. Başkan Pekmezci'nin programına vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, Pekmezci'ye destek verdiler.

Esentepe ve Zahit mahalle odalarında teravih namazından sonra vatandaşlarla buluşan Başkan Pekmezci, belediye tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projeler ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Göreve geldiği süre içerisinde 5 yılda yaptıklarını tek tek anlatan Başkan Pekmezci, "Bizim verilmeyecek bir hesabımız yoktur. Her zaman Bayburtlunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diyerek, istihdam odaklı projelerinden bahsetti, birçok projeyi Bayburt Belediyesi olarak hayata geçirdiklerini vurguladı.

5 yıl boyunca bıkmadan, yorulmadan Bayburt'a hizmet ettiklerini bildiren Başkan Pekmezci, Bayburtluların her şeye layık olduğunu kaydederek, yeniden seçilmesi halinde hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Başkan Pekmezci'nin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bayburtlu vatandaşlar Başkan Pekmezci'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, merak ettikleri soruları yönelttiler. Vatandaşların sorularını tek tek cevaplayan Başkan Pekmezci, talep ve istekleri de dinledi.

Vatandaşların yoğun katılımıyla yaklaşık bir saat süren toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, MHP Bayburt İl eski Başkanı Bekir Kasap, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, İl Genel Meclis Üyeleri, muhtarlar, muhtar adayları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Başkan Pekmezci bugün, teravih namazından sonra Tuzcuzade Mahalle Odası'nda Tuzcuzadeli vatandaşlarla bir araya gelecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Pekmezci, Mahalle Odalarında Vatandaşlarla Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:01 Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı Yarın 6. tur oylaması yapılacak Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı! Yarın 6. tur oylaması yapılacak
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:30 Rusya’da son 20 yıldaki en kanlı saldırı 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
13:07 Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı
13:03 PKK’nın seçimlere müdahale için görevlendirdiği terörist yakalandı PKK'nın seçimlere müdahale için görevlendirdiği terörist yakalandı
12:50 Sonucu tahmin ediyorsunuzdur Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar Sonucu tahmin ediyorsunuzdur! Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 13:32:02. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Pekmezci, Mahalle Odalarında Vatandaşlarla Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement