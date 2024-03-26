Başkan Pekmezci, Mahalle Odalarında Vatandaşlarla Buluşuyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresini değerlendiriyor. Başkan Pekmezci'nin mahalle odası programı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
İlk önce Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle mahalle odasında bir araya gelen Başkan Pekmezci'nin bu seferki durağı Esentepe ve Zahit Mahalleleri oldu. Mahalle odasında vatandaşlarla buluşan Başkan Pekmezci'ye vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundular.
Programlarına son sürat devam eden Başkan Pekmezci, çalışmalarından bahsederek, açıklamalarda bulundu. Başkan Pekmezci'nin programına vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, Pekmezci'ye destek verdiler.
Esentepe ve Zahit mahalle odalarında teravih namazından sonra vatandaşlarla buluşan Başkan Pekmezci, belediye tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projeler ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgiler verdi.
Göreve geldiği süre içerisinde 5 yılda yaptıklarını tek tek anlatan Başkan Pekmezci, "Bizim verilmeyecek bir hesabımız yoktur. Her zaman Bayburtlunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diyerek, istihdam odaklı projelerinden bahsetti, birçok projeyi Bayburt Belediyesi olarak hayata geçirdiklerini vurguladı.
5 yıl boyunca bıkmadan, yorulmadan Bayburt'a hizmet ettiklerini bildiren Başkan Pekmezci, Bayburtluların her şeye layık olduğunu kaydederek, yeniden seçilmesi halinde hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.
Başkan Pekmezci'nin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bayburtlu vatandaşlar Başkan Pekmezci'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, merak ettikleri soruları yönelttiler. Vatandaşların sorularını tek tek cevaplayan Başkan Pekmezci, talep ve istekleri de dinledi.
Vatandaşların yoğun katılımıyla yaklaşık bir saat süren toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, MHP Bayburt İl eski Başkanı Bekir Kasap, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, İl Genel Meclis Üyeleri, muhtarlar, muhtar adayları ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Başkan Pekmezci bugün, teravih namazından sonra Tuzcuzade Mahalle Odası'nda Tuzcuzadeli vatandaşlarla bir araya gelecek. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Başkan Pekmezci, Mahalle Odalarında Vatandaşlarla Buluşuyor - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde 'tutum belgesini' açıkladı. Belgede, KESK'in emekten yana, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan, özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılanmayı savunduğu belirtildi. Ayrıca, toplumsal yararı esas alan adaylara oy verilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Türkiye'nin kaybetmesi halinde ekonomide kriz yaşanacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'deki törende Avrupa Birliği'ni ağır ithamlarla suçladı. Orban, Brüksel'i işgalci imparatorluklara benzetti ve Macaristan'ın bağımsızlığını korumak için Brüksel'i ele geçirmekten başka çareleri kalmadığını söyledi. Orban'ın Brüksel'e karşı saldırılarının dozunu arttırmasının nedenleri arasında yaklaşan seçimler ve Brüksel'in Macaristan'a karşı yaptırım paketleri hazırladığı haberleri yer alıyor.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladı. Yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?