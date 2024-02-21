Bayburt\'un düşman işgalinden kurtuluşu 106. yıl dönümü kutlandı

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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, ""Milletimizin bağımsızlığa olan inancı ve tutkusu bundan tam 106 yıl önce Bayburt'umuzda da tezahür etmiştir" dedi.

Başkan Pekmezci, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin bağımsızlığa olan inancı ve tutkusu vatanımızın her yerinde olduğu gibi, bundan tam 106 yıl önce Bayburt'umuzda da tezahür etmiştir. Yurdunu, sadece imanına ve yüreğindeki vatan sevgisine güvenerek koruyan, kahraman ordumuz ve Bayburtlular mevzilerde tüm varlığını ortaya koyarak çarpışmış ve bu amaç uğruna kanlarını dökmüştür. Böylesi büyük fedakarlıklarda bulunan kahraman ecdadımız ilelebet milletimizin gönlünde yaşayacaktır.

Rus kuvvetlerinin Bolşevik İhtilali ile birlikte Bayburt'umuzdan Ekim 1917'de çekilmesiyle Ermenilerin akla hayale gelmeyecek insanlık dışı zulümleri 21 Şubat 1918'e kadar devam etmiştir. İşgal yıllarında tüm vatan sathında yakılan kurtuluş meşalesi 21 Şubat 1918'de Bayburt'umuzu da aydınlatmış, Allah'ın izniyle kahraman ordumuz ve aziz ecdadımız bütünleşerek şehrimizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu, 106 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugünde bizlere düşen bu bilgilerimizi ve tecrübelerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır.

Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin 21 Şubat Kurtuluş gününü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu kutlu mücadelenin isimsiz kahramanları olmak üzere aziz vatanımız için seve seve can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - BAYBURT