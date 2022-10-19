Başkan Pekmezci Muhtarlar Gününü kutladı - Son Dakika
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Başkan Pekmezci Muhtarlar Gününü kutladı

19.10.2022 09:22
Başkan Pekmezci Muhtarlar Gününü kutladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Muhtarlık müessesesi;

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir.

Milletimizin tercihine, teveccühüne ve itimadına mazhar olmak rütbelerin en büyüğü olduğu bilinciyle, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir unvan taşımakta olup, aynı zamanda bir o kadar da ulvi bir görevi üstlenmektedirler.

Bir kamu görevlisi olan muhtarlarımız, 7/24 esasıyla vatandaşa en yakın hizmeti veren, onların sorunlarını ifade eden, yardımcı olan, çözüm bulan ve yol gösteren bir makamı temsil etme özelliği taşımaktadır.

Bu vesile ile vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum." - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Hükmü Pekmezci, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Pekmezci Muhtarlar Gününü kutladı - Son Dakika

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