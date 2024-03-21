Bayburt Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazileri İftar Sofrasında Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazileri İftar Sofrasında Ağırladı

Bayburt Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazileri İftar Sofrasında Ağırladı

Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofrasında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci şehit aileleri ve gazileri ağırladı.

21.03.2024 09:16  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofrasında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci şehit aileleri ve gazileri ağırladı.

Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen iftara Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Belediye Başkanı Pekmezci, iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle hasbihal etti. Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.

İftar sonrası konuşma yapan Başkan Pekmezci, hayatlarını bu topraklar için veren şehitlerin yakınları ve gazilerle iftar sofrasında buluşmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Namahrem eli değmesin diye bu topraklara hayatlarının baharında toprağa düşen nice yiğitlerimiz oldu. Bu kahramanlarımızın anneleri, babaları ve yakınları aramızdalar. Onlar bizim her zaman baş tacımızdır. Her zaman yanlarında olmaya gayret edeceğiz. Bu coğrafyayı kanlarıyla vatan yapan bir ecdadın torunları olarak şehitlerimizin anne babalarını ve evlatlarını baş tacı etmekten, onlara anne-baba demekten, kardeş demekten her zaman büyük mutluluk duyacağız. Bugünkü soframızı şehit ve gazi ailelerimiz için hazırladık. Siz değerli ailelerimizin katılımları bize şeref verdi. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise yaptığı konuşmada, "Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluktur. Kıymetli Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde sizlerle bir araya geldik. Allah nasip ederse yarın Milli Savunma Bakanımızla birlikte yine iftarımızı birlikte yapacağız. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Sizler için biz, hem vatandaş olarak hem de devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu Millet, bu devlet, bu topraklar için kanını ve canını vermiş kahraman şehitlerimizin ve değerli gazilerimizin kıymetini biliyor ve bilmeye de devam edecektir. Katılımlarınızdan dolayı sizlere ve sizlerle buluşmamızı sağlayan Belediye Başkanına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal da "Şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanlarında olan Vali ve Belediye Başkanına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt Belediyesi, Hükmü Pekmezci, Bayburt, İftar, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazileri İftar Sofrasında Ağırladı - Son Dakika

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.

  • Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
    11 Mar Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

    31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.


10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu. Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.
08:45 Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir’in makam odasında çekilen görüntüler tartışma yarattı Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir'in makam odasında çekilen görüntüler tartışma yarattı
08:21 CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa’da kazanmaya çok yakınız CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakınız
07:54 Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama
16:30 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
10:27 Oriflame Kozmetik’e 4,4 Milyon TL Ceza Oriflame Kozmetik'e 4,4 Milyon TL Ceza
09:54 Eşini keserle katleden adamın kan donduran işkencesi ortaya çıktı Eşini keserle katleden adamın kan donduran işkencesi ortaya çıktı
09:53 Tartışma yaratan iftar yemeği Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot Tartışma yaratan iftar yemeği! Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot
09:51 Altının ons fiyatı 2 bin 222 dolara ulaşarak rekor yeniledi Altının ons fiyatı 2 bin 222 dolara ulaşarak rekor yeniledi
09:29 Prens William, Kate Middleton’ı aldattı mı Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu Prens William, Kate Middleton'ı aldattı mı? Söylentilerin hedefindeki Leydi Rose Hanbury konuştu
09:28 Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybeden kadının operasyonunu asistan yapmış Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybeden kadının operasyonunu asistan yapmış
08:57 İsrail ordusu Şifa Hastanesi’ndeki binayı havaya uçurdu İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ndeki binayı havaya uçurdu
08:43 Ankara’da mart ayı ortasında kar yağışı başladı Ankara'da mart ayı ortasında kar yağışı başladı
08:31 MİT PKK’nın sözde İran sorumlusunu Kandil’de etkisiz hale getirdi MİT PKK'nın sözde İran sorumlusunu Kandil'de etkisiz hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 10:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazileri İftar Sofrasında Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement