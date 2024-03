Bayburt Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazileri İftar Sofrasında Ağırladı

Yerel

Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofrasında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci şehit aileleri ve gazileri ağırladı.

Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen iftara Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Belediye Başkanı Pekmezci, iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle hasbihal etti. Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.

İftar sonrası konuşma yapan Başkan Pekmezci, hayatlarını bu topraklar için veren şehitlerin yakınları ve gazilerle iftar sofrasında buluşmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Namahrem eli değmesin diye bu topraklara hayatlarının baharında toprağa düşen nice yiğitlerimiz oldu. Bu kahramanlarımızın anneleri, babaları ve yakınları aramızdalar. Onlar bizim her zaman baş tacımızdır. Her zaman yanlarında olmaya gayret edeceğiz. Bu coğrafyayı kanlarıyla vatan yapan bir ecdadın torunları olarak şehitlerimizin anne babalarını ve evlatlarını baş tacı etmekten, onlara anne-baba demekten, kardeş demekten her zaman büyük mutluluk duyacağız. Bugünkü soframızı şehit ve gazi ailelerimiz için hazırladık. Siz değerli ailelerimizin katılımları bize şeref verdi. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise yaptığı konuşmada, "Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluktur. Kıymetli Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde sizlerle bir araya geldik. Allah nasip ederse yarın Milli Savunma Bakanımızla birlikte yine iftarımızı birlikte yapacağız. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Sizler için biz, hem vatandaş olarak hem de devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu Millet, bu devlet, bu topraklar için kanını ve canını vermiş kahraman şehitlerimizin ve değerli gazilerimizin kıymetini biliyor ve bilmeye de devam edecektir. Katılımlarınızdan dolayı sizlere ve sizlerle buluşmamızı sağlayan Belediye Başkanına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal da "Şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanlarında olan Vali ve Belediye Başkanına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. - BAYBURT