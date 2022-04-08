Başkan Pekyatırmacı Ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Pekyatırmacı Ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlarla buluştu

08.04.2022 15:49
Başkan Pekyatırmacı Ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlarla buluştu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Beyhekim Mahallesi Başbakanlık 2016 TOKİ Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Beyhekim Mahallesi Başbakanlık 2016 TOKİ Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları çerçevesinde mahalle sakinleri ile istişarelerine devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı Cuma Buluşmalarının Ramazan ayının ilk Cuma günündeki adresi Beyhekim Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Başbakanlık 2016 TOKİ Camisi'nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirerek 'Hayırlı işler' temennisinde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Beyhekim Mahalle Muhtarı Süleyman Karayel, Belediye Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de eşlik etti.

"İstişarelerle hizmet kalitemizi artırıyoruz"

Cuma buluşmalarını Selçuklu'ya daha iyi hizmet edebilmek adına önem verdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu'da yaşayan her bireyin düşüncelerine görüşlerine ihtiyacımız var. Hizmet kalitemizi artırmak hemşehrilerimize daha verimli hizmet edebilmek adına her Cuma camilerimizde bir araya geliyoruz. Buralarda aldığımız görüşler bizim hizmetlerimize şekil veriyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde hemşehrilerimizle Cuma Buluşmalarında yine bir araya gelerek istişarelerimiz devam edecek. Ben bizimle görüşlerini paylaşarak hizmetlerimize yön veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı Ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlarla buluştu
Başkan Pekyatırmacı Ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlarla buluştu

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Ahmet Pekyatırmacı, Başbakanlık, Selçuklu, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Pekyatırmacı Ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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