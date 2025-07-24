Başkan Pütün, orman yangını şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Pütün, orman yangını şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Başkan Pütün, orman yangını şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı
24.07.2025 10:52  Güncelleme: 10:54
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında alevlerin arasında kalarak şehit olan Beyağaçlı Orman işçileri için derin üzüntü duyduklarını belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sazayi Pütün başsağlığı mesajı yayımladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında alevlerin arasında kalarak şehit olan Beyağaçlı Orman işçileri için derin üzüntü duyduklarını belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sazayi Pütün başsağlığı mesajı yayımladı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün yayımladığı başsağlığı mesajında, " Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında, aralarında Beyağaçlı hemşehrilerimiz, Eskere Orman İşletme Müdürlüğü personellerimizden Geriçam Mahallesi'nden Hilmi ŞAHİN ile Sazak Mahallesi'nden Sercan UTNİ'nin de bulunduğu 10 orman emekçimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vatan toprağı için canla başla mücadele ederken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Pütün, orman yangını şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

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