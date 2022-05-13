Başkan şahin'den hemşirelere ziyaret - Son Dakika
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Başkan şahin'den hemşirelere ziyaret

13.05.2022 10:47
Başkan şahin'den hemşirelere ziyaret

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Hemşireler Günü nedeniyle Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek görev yapan hemşirelerin gününü kutladı.

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Hemşireler Günü nedeniyle Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek görev yapan hemşirelerin gününü kutladı.

Başkanı Münür Şahin, ziyaretleri sırasında hemşirelerin bu özel günlerini kutlayarak işlerinde kolaylıklar diledi. Sağlık hizmetlerinin temel taşlarından biri olan hemşirelerin bu görevi sevgi, saygı ve sabırla yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Şahin, bilgi ve becerilerini insanların sağlığına adayan hemşirelerin, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, gelişiminde ve sürdürülebilirliğinde önemli role sahip olduğunu kaydetti. Hemşireliğin, psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi gereken en önemli meslek gruplarından biri olduğuna değinen Başkan Münür Şahin, "Hemşireler, sağlık sektörünün vazgeçilmez temsilcisidir. Ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden büyük bir gayret ve özveriyle mesleğini yerine getiren ve beyaz melekler diye hitap ettiğimiz hemşirelerimizin bu özel gününü en içten duygularımla kutluyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Şahin'in ziyaretine, Ak Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, Kadın Kolları Başkanı Sevcan Alkuş, Gençlik Kolları Başkanı Eşref Gümüş ve Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti. - BİLECİK

Başkan şahin'den hemşirelere ziyaret
Başkan şahin'den hemşirelere ziyaret
Başkan şahin'den hemşirelere ziyaret
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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