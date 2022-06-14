Başkan Şahin'den Osmaneli için eğitim müjdeleri - Son Dakika
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Başkan Şahin'den Osmaneli için eğitim müjdeleri

14.06.2022 10:24
Başkan Şahin'den Osmaneli için eğitim müjdeleri

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde depreme uygun olmadığı için yıkılan Atatürk Ortaokulu'nun yapımına başlanacağı açıkladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde depreme uygun olmadığı için yıkılan Atatürk Ortaokulu'nun yapımına başlanacağı açıkladı.

Başkan Şahin, geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bilecik'te geldiğini hatırlattı. Burada kendisiyle görüşme imkanı sonrası ilçeleri için güzel bir haber aldığını anlatan Başkan Şahin, "Osmaneli eğitim taleplerimizin de görüşüldüğü toplantı sonrası Bakanımız, yıkılan ve güçlendirmesi mümkün olmayan Atatürk Ortaokulu yapımın onayı verildiğini belirtti. Osmaneli İlköğretim okulu yapım kararı ise daha önce alınmış ve ihale süreci devam ediyor. Yine Osmaneli için çok önemli olan Nilüfer Hatun Anadolu Teknik Mesleki Lisesine Metal bölümü başta olmak üzere teknik bölümlerin açılması konusunda Bakanımız destek sözü verdi. Sanayileşmenin hızla yükselişe geçtiği Osmaneli için teknik bölümler hayati önem taşıyor. Yine eğitimin kalitesinin artması için proje okulları ile sınavla öğrenci almanın ilçe eğitim seviyesinin artmasına büyük katkı sağlayacağı kesin. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e Osmaneli yatırımına destekleri için ilçem adına teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şahin'den Osmaneli için eğitim müjdeleri - Son Dakika

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