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Başkan Şahin öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Şahin öğretmenlerle bir araya geldi

25.11.2021 12:05
Başkan Şahin öğretmenlerle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle düzenlenen yemekte öğretmenlerle bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle düzenlenen yemekte öğretmenlerle bir araya geldi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen gecede Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri sahne aldı. Belediye Başkanı Semih Şahin, değerli öğretmenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben de öğretmen anne babanın çocuğu olduğum için burada gezdiğim gördüğüm kadarıyla hep zaten bizim çevre, herkes tanıdık ve böyle biz bize bir yemek gibi oldu. Geçen yıl yapamadık biliyorsunuz pandemi sebebiyle. Ama bunu geleneksel olarak her yıl yapmayı düşünüyoruz. Belki biliyorsunuzdur ben de öğretmen emeklisiyim ve bu anlamda meslektaşız" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi Dünya'da parlayan Cumhuriyet haline hep birlikte tekrar getireceğiz"

Eğitimin ve öğretimin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Semih Şahin, "Eğitimin ve öğretimin çok daha önemli olduğunu idrak ettiğimiz bu dönemlerde, liyakatın bir ülkenin varoluşunda ne kadar önemli olduğunu idrak ettiğimiz bu dönemlerde, yani liyakatsızlığın nelere sebebiyet verdiğini yaşamaktayız. O yüzden toplumu bundan sonraki dönüştürme sürecinde yeni eski bütün öğretmenlerimize görev düşüyor. Son nefesimize kadar çalışacağız. Ülkemizi Dünya'da parlayan Cumhuriyet haline hep birlikte tekrar getireceğiz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenlerinin verdiği konserle beraber çiftetelli oynayan misafirler ve Belediye Başkanı Semih Şahin oldukça eğlendi.

Öte yandan Başkan Semih Şahin, yemeğe katılan tüm öğretmenleri tek tek uğurlayarak her birine çiçek hediye etti. - BİLECİK

Başkan Şahin öğretmenlerle bir araya geldi
Başkan Şahin öğretmenlerle bir araya geldi
Başkan Şahin öğretmenlerle bir araya geldi

Öğretmenler Günü, Şeyh Edebali, Semih Şahin, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Şahin öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika


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