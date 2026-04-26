Başkan Sandıkçı: "Canik\'te gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz"

Samsun'un Canik Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler ile özel bireylere yönelik destekler kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'te gönüllere ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediyesi, sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler ile özel bireyleri yalnız bırakmayan Canik Belediyesi, ailelere ve vatandaşlara ayni ve nakdi destekleri ulaştırmayı sürdürürken, ilçede dayanışma ve birliktelik ruhuyla devam ettirdiği gönül seferberliğiyle ayrıca ailelerin ve vatandaşların ihtiyaç takiplerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Canik'te gönüllere ulaşmaya devam ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler ile özel vatandaşların ihtiyaçlarının tamamını kendilerine ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, gönül belediyeciliği esasıyla çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti. Sosyal destek çalışmaları ile birlikte "Çat Kapı" uygulamasının devam ettiğini de kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İhtiyaç takiplerini ekiplerimizle birlikte düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimiz ile özel hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını hazır hale getiriyor ve kendilerine ulaştırıyoruz. Özel hemşehrilerimize yönelik akülü ve manuel tekerlekli sandalye desteğimizi sürdürüyor, bu sandalyelerin periyodik bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca, Çat Kapı programımızla da ekiplerimizle birlikte tüm hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek isteklerini ve önerilerini dikkatle dinliyoruz. Canik'te kapı kapı gönüllere ulaşıyor, seferberlik halinde çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN