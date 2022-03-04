Başkan Savran, Modern Çarşı Esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Savran, Modern Çarşı Esnafı ile bir araya geldi

04.03.2022 13:16
Başkan Savran, Modern Çarşı Esnafı ile bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Modern Çarşı esnafları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Modern Çarşı esnafları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Esnaf buluşmalarını sürdüren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, güne Modern Çarşı esnaflarını ziyaret ederek başladı. Esnaflarla birlikte kahvaltı yapan Savran, esnaflara belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek istişarelerde bulundu. Esnafların talep ve önerilerini de dinleyen Savran, sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı teşekkür ettiği esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Savran; "Sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin şehrin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak en büyük hedefimizdir" dedi. - NEVŞEHİR

Başkan Savran, Modern Çarşı Esnafı ile bir araya geldi
Başkan Savran, Modern Çarşı Esnafı ile bir araya geldi

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Nevşehir, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Savran, Modern Çarşı Esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika


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