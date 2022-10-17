Başkan Sayan: "Bartın'da şehit olan kardeşlerimizin ailesine destek olacağız" - Son Dakika
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Başkan Sayan: "Bartın'da şehit olan kardeşlerimizin ailesine destek olacağız"

17.10.2022 11:42
Başkan Sayan: "Bartın'da şehit olan kardeşlerimizin ailesine destek olacağız"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bartın'da meydana maden faciası sonrasında şehit olan 41 maden işçisinin ailesine 100 bin TL destekte bulunacaklarını açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bartın'da meydana maden faciası sonrasında şehit olan 41 maden işçisinin ailesine 100 bin TL destekte bulunacaklarını açıkladı.

Devletin güçlü ve tüm ihtiyaçları karşılayabilecek durumda olduğunu belirten Başkan Sayan, "Destek konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız gerekeni fazlası ile yapıyor. Asıl mesele bütün Türkiye'deki insanların kardeşliği simgeleyen dayanışma içerisine girmesidir. Biz beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Asıl amacımız budur. Bu sebepten dolayı 100 bin TL gönderiyoruz." dedi.

Başkan Savcı Sayan resmi sosyal medya hesabından ise açıklaması şu paylaşımı gerçekleştirdi:

"Ağrı Belediyesi olarak Bartın'da şehit olan 41 kardeşimizin ailesine 100 bin TL katkıda bulunuyoruz. Parti farkı gözetmeksizin bütün belediyeleri bu kampanyaya katkıda bulunmaya davet ediyorum. Bu insanlar bizim yüreğimiz bir, ülkemiz bir, bayrağımız bir, vatanımız bir." - AĞRI

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Kaynak: İHA

Bartın, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Sayan: 'Bartın'da şehit olan kardeşlerimizin ailesine destek olacağız' - Son Dakika

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