Başkan Sayan'ın makam aracına binen çocuklar 23 Nisan'ın tadını çıkardı - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle aralarında şehit çocuklarının da bulunduğu bir grup çocuğa makam aracıyla şehir turu yaptırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklara anlamlı bir gün geçirtmek isteyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, aralarında şehit çocuklarının da bulunduğu bir grup çocuğu makam aracını bindirdi. Çocuklara şoförlük yapan Başkan Sayan, balonlar ve bayraklarla süslenmiş makam aracıyla onlara şehir turu yaptırdı. Ardından Belediye Binasına geçen çocuklar, burada balonlar eşliğinde karşılandı. Çocuklardan birini başkan koltuğuna oturtan Belediye Başkanı Sayan, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Etkinliğin sonunda dondurma yiyerek sevinçlerini katlayan çocuklar ise Başkan Sayan'a teşekkür etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye'nin egemenliği açısından büyük bir önem taşıdığını söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan,

"Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk'ün çocuklara hediye bir bayram. Bizim için anlamı büyük. Türkiye'nin egemenliği açısından meclisin değerinin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz meclisler darbelerde kapatılıyor. Bu da ülkelere büyük zararlar veriyor. Meclisimiz bizim için çok önemli. 15 Temmuz'da meclisin önemini gördük. Dolayısıyla meclisin açık olması ülkemizin geleceği için, egemenliği için önemlidir. Atatürk bu önemli günü çocuklara hediye etmiş. Bizde her yıl çocuk bayramı olarak kutluyoruz. Ben de bugün özellikle şehit çocuklarını aldım, onlara bir şehir turu yaptırdım makam aracımla. Şoförlük yaptım onlara. Zevk aldığım en önemli günlerden biriydi. Şoförlüğümle ilk kez gurur duydum. Onlarda çok sevindiler. Dondurma yemeye getirdim sözüm vardı. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Meclis her darbeden sonra gazi olmuştur diye düşünüyorum. Yarın da bu çocuklar gelecek. Bu meclis ebediyete kadar halkın egemenliğini temsil edecek şekilde açık kalacaktır" ifadelerine yer verdi. - AĞRI