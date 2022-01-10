Başkan Saygılı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, "Bu çatının altında yaşıyoruz, bu manada özellikle gençler için söylüyorum; hür düşünün, fikirlerini bir kalıba sokmasınlar, fikriniz hür olsun" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bir araya geldiği basın mensuplarının 0 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Sosyal Tesisler salonunda konuan Saygılı, gazetecilerin toplumdaki olayların tarafsız ve objektif bir şekilde aktarılması noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Gazetecilere hür düşünün ve fikirlerinizi bir kalıba sokmayın" dedi.

Saygılı, "Memleket sizin, ekstra sizin sorumluluğunuz da var. Siyasilerin görüşleri farklı farklı olabilir ama esas olan Kırıkkale. Bu çatı bizim çatımız. Bu çatının altında yaşıyoruz, bu manada özellikle gençler için söylüyorum hür düşünün, fikirlerini bir kalıba sokmasınlar, Fikriniz hür olsun. Araştırarak düşünün. Sizlerin bilgilendirme adına büyük bir sorumluluğunuz var, işinizi yaparken bu sorumluluğunuzu taşıyorsunuz bir de Kırıkkale'de yaşayan insan olarak var. Ben siyasete çıkarken doğduğum, doyduğum yer diye çıkmıştım. Burada doğup yada doğmamış olabilirsiniz ama doyduğunuz için bu memleket sizin. Bu manada sorumluluğu taşıyorsunuz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Saygılı, basın mensuplarına hediye verdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırıkkale Muhabiri Hasan Ay ise Başkan Saygılı'ya Kur'an-ı Kerim işlemeli tablo hediye etti. - KIRIKKALE