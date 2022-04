Başkan Saygılı'dan 'çat kapı' ev ziyaretleri - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan ayının ilk gününden itibaren "çat kapı" adı altında vatandaşların evlerine konuk oluyor. Saygılı, vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor, çocuklara hediyeler veriyor. Gün içerisinde de esnaf ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Çat kapı ziyaretlerin her zaman devam ettiğini ifade eden Saygılı, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek çözüm buluyoruz. Her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Esnaf ziyaretlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın evlerine de konuk okuyoruz. Vatandaşlarımızın sorun ve talepleri ile ilgileniyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımız ile iç içeyiz" dedi. - KIRIKKALE