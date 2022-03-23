Başkan Saygılı gençlerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Saygılı gençlerle buluştu

23.03.2022 13:07
Başkan Saygılı gençlerle buluştu

Tarihi konak evlerde gençlerle bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Gençlerimiz bizim yarınlarımız, geleceğimiz, en iyi imkanı sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Tarihi konak evlerde gençlerle bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Gençlerimiz bizim yarınlarımız, geleceğimiz, en iyi imkanı sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi gençler, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile tarihi konak evlerde bir araya geldi. Saygılı, belediyenin gençlere yönelik yatırımlara ağırlık verdiğini belirterek, gençlik merkezinde ücretsiz internet, KPSS ve LGS'ye hazırlık kursları düzenlediklerini söyledi.

Özellikle ilk ve orta öğretim düzeyinde olmak üzere tüm yaş gruplarını hedefleyen Bilim Merkezi'nin de müjdesini veren Saygılı, "Akılcı, meraka, keşfetmeye dayalı, atölyeler olacak. Bilim Merkezinin son derece özgün olacak. Ziyaretçilerin aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, sosyal alanları olan dinamik bir ortamı gençlere sunacağız" dedi.

Burada özellikle LGS'ye hazırlanan gençlerden başarı beklediğini ifade eden Saygılı, "Gençlerimiz bizlerin yarınları, kıymetlileri, onların istekleri bizler için son derece önemli. Sizlerin eğitimine katkıda bulunmak ve kişisel gelişiminizi desteklemek için açtığımız gençlik merkezimizde faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Gençler ile piknik yapma sözü veren Saygılı, "Sizlerin gireceği sınavlar öncesi birlikte yeni mesire alanımızda büyük bir piknik düzenleyelim, sınav öncesi bütün stres ve kaygılarınızı burada bırakıp sınavlara girelim. Sizler yeter ki derslerinize çalışın, sizler geleceğimizsiniz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Başkan Saygılı gençlerle buluştu

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Mehmet Saygılı, Kırıkkale, gençlik, LGS, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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