Başkan Şayir: "Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız" - Son Dakika
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Başkan Şayir: "Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız"

15.06.2022 11:07
Başkan Şayir: "Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İstiklal Caddemizde geçmişte yoğun yağışlarda yaşanan su taşkınlarının önlenmesi için altyapı seferberliği başlattık. Tabi bu çalışma süresi içerisinde esnafımız biraz mağdur olabilir.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İstiklal Caddemizde geçmişte yoğun yağışlarda yaşanan su taşkınlarının önlenmesi için altyapı seferberliği başlattık. Tabi bu çalışma süresi içerisinde esnafımız biraz mağdur olabilir. Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız. Gerekirse kira veya elektrik, su faturaları konusunda destek olmaya çalışacağız" dedi.

Dilovası Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hamza Şayir, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile ilçemize yapılacak olan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk evinin protokol törenini geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. Projesi hazır olan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk evinin inşaatı inşallah önümüzdeki haftalarda başlayacak" dedi.

"Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız"

İstihdamı artırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Şayir, "Geçtiğimiz hafta Diliskelesi Mahallemizde ki vatandaşlarımızın OSB'lere ve Mermerciler Sanayi Sitesi'ne ulaşımını kolaylaştıracak yeni otobüs hattımız seferlerine başladı. Çocuklarımız ve vatandaşlarımız için yeni parklarımızı hizmete sunmaya devam ediyoruz. Tamamen yenilenen Adnan Kahveci Parkımız ve Eynerce Parkımız ilçemize yakışır bir durumda vatandaşlarımızın hizmetine girdi. İstiklal Caddemizde geçmişte yoğun yağışlarda yaşanan su taşkınlarının önlenmesi için altyapı seferberliği başlattık. İSU ile birlikte kısa sürede bitirilmek ve sorunu tamamen ortadan kaldırmak üzere çalışma başlattık. İnşallah kısa sürede bitirmiş ve su taşkınları sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Tabi bu çalışma süresi içerisinde esnafımız biraz mağdur olabilir. Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi içinde üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız. Gerekirse kira veya elektrik, su faturaları konusunda destek olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Şayir'in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemde yer alan 5 madde meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. - KOCAELİ

Başkan Şayir: Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız
Başkan Şayir: Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız
Başkan Şayir: Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hamza Şayir, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şayir: 'Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız' - Son Dakika

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