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Başkan Seçer, 55 ilden gelen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Seçer, 55 ilden gelen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

21.11.2021 11:57
Başkan Seçer, 55 ilden gelen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi Şube Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi Şube Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 55 ilden Mersin'e gelen şube başkanları, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelen Başkan Seçer, "Bu bayrak, vatan ve kutsal değerler uğruna canını feda eden şehitlerimizin yakınları ve çok değerli gazilerimizin burada olması bizlere onur verdi, şeref verdi" dedi.

Suphi Öner Öğretmenevi'ndeki toplantı konuşan Seçer, bu vatanın büyük bir özveri ile kurulduğunu belirterek, "En büyük örnekleri de burada, bu geceyi beraber paylaşan siz çok değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimizsiniz. Bir emek, bir özveri, bir bedel ödemenin sonucu bu topraklar atalarımız tarafından bizlere miras bırakıldı. Biz de aynı mirası, aynı kararlılık ve hassasiyetle çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak zorundayız, emanet etmek zorundayız, onlara layık birer evlat olmak zorundayız. Bizim anlayışımıza layık da evlatlar yetiştirmek zorundayız. Onun için bu milletin kültürü önemlidir, değerlidir. Biz bu düşünce ile her türlü zorluğu beraber aşacağız. Tek kıstas var, tek önemli çizgi var: o da ailede kavga çıkartmaya teşebbüs edenlere müsaade etmeyeceğiz. Bizler huzurun ve barışın tesisi için de her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Burası sizin eviniz"

Şube başkanları, şehit yakınları ve gazileri Mersin'de misafir etmekten dolayı duydukları mutluluğu yineleyen Başkan Seçer, "Burası sizin eviniz. Ülkenin her köşesi her birimizin evi. 55 ilden yurttaşlarımız, vatandaşlarımız, sizler Mersinimizi gördünüz. Mersinimizi gittiğiniz yerlere anlatın. Özellikle de benim çok selamlarımı söyleyin ailelerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza. Onların da buraya gelmesini arzu ederiz. 'Mersin'e gidin, görün' deyin. Sizlerden isteyeceğim sadece bu şehrin belediye başkanı olarak Mersin'in de tanıtılmasına, anlatılmasına katkı sunmanız" diye konuştu.

"Sahada şehit aileleri ve gazilerin gönüllerine dokunulduğunu görmek bizleri onore ediyor"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, düzenlenen etkinliğin kendilerini onore ettiğini ifade ederek, "Biz şehit aileleri ve gazilerin en fazla duyduğu sözlerden bir tanesi; 'size ne yapsak azdır'. Tabi hep söz olarak duyduğumuz cümlelerdi bunlar. İşte bunun ispatı bugün şu an Mersin'de. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle, Mersin'de şehit ailelerine ve gazilere 'ne yapsak azdır' denilen sözün gerçekleşmiş hali" dedi.

Konuşmaların ardından Mustafa Işık, Başkan Seçer'e 'Şehit Sancakları Anıtı'nı hediye etti. Toplantıda ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak da Başkan Seçer'e plaket takdim etti.

Şehit yakınları ve Gaziler Tarsus'u gezdi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetici ve üyesi 150 kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesinin misafirliğinde Tarsus'un tarihi ve doğal mekanlarını gezdi. Tarsus'ta ilk durak şehitlik oldu. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret sırasında tüm şehitler için dualar edildi. Grup daha sonra Tarsus'un tarihi mekanları olan Makam Cami, Kubat Paşa Medresesi, Ulu Cami, Kırkkaşık Bedesteni, Tarihi Tarsus Evleri, St. Paul Kuyusu ve Nusret Mayın Gemisini ziyaret etti. - MERSİN

Başkan Seçer, 55 ilden gelen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
Başkan Seçer, 55 ilden gelen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
Başkan Seçer, 55 ilden gelen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Türkiye, Tarsus, Mersin, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Seçer, 55 ilden gelen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Seçer, 55 ilden gelen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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