Başkan Seçer, Alo 185 Hattı ile Muhtarların Taleplerine Açık Olduğunu Belirtti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Alo 185' hattında muhtarların özel bölümleri olduğunu belirterek, "Alo 185 aracılığıyla aktaracağınız her konu benim önüme geliyor. Kim hangi oranda, neyden şikayet etmiş, hangi bölgede ne eksik, ne fazla hepsi oradan bizim önümüze geliyor" dedi.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Anıt Meydanında düzenlenen iftar programında dualar eşliğinde oruçların açılmasının ardından konuşma yapan Seçer, Silifke'nin her zamanki gibi çok güzel olduğunu söyledi. Konuşmasında, sofralarda ikram edilen yemeklerin vatandaşlardan alınan vergilerden Mersin Büyükşehir Belediyesine aktarılan paylar ile hazırlandığını belirten Seçer, "Kesenize bereket, Allah razı olsun. Çalışıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz, ödediğiniz vergiden belediyelere kaynak aktarılıyor. Bu ülkeyi üreten, çalışan, vatanını, milletini, Mustafa Kemal'ini ve bayrağını seven sizler ayakta tutuyorsunuz. Sizlere müteşekkiriz, sizlere layık olabiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Silifke'ye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel hizmetleri vermeye devam edeceklerini belirten Seçer, "Bizim en hoşnut olduğumuz durum, şehrimize ve ülkemize yaptığımız hizmetlerden dolayı sizin hayır duanızı almaktır. İşte bu dua bizim için dünya malına değer. Bunun için de gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Muhtarlarımızdan gelen taleplere her zaman açığız"

Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlardan gelen taleplere her zaman açık olduklarını aktaran Seçer, "Bizim görev alanımızla ilgili taleplerinize zaten açığız. Bizim görev alanımız dışında olanları da makul olarak bizden istemeniz bizim için doğaldır. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşımızın mağduriyeti olmasın diye elimizden gelen gayreti gösteririz. Bundan yana emin olun" şeklinde konuştu.

"Alo 185 aracılığıyla aktaracağınız her konu benim önüme geliyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kesin kurallarından birisinin daire başkanından işçisine kadar tüm kademelerin, her vatandaşa saygı içerisinde yaklaşım göstermesi olduğunun altını çizen Seçer, 'Alo 185' hattında muhtarların özel bölümleri olduğunu belirterek, "Alo 185 aracılığıyla aktaracağınız her konu benim önüme geliyor. Kim hangi oranda, neyden şikayet etmiş, hangi bölgede ne eksik, ne fazla hepsi oradan bizim önümüze geliyor" diyerek, muhtarların şikayet ve taleplerini bu yol ile de iletebileceklerini söyledi.

"Başkanımıza Silifke'ye verdiği ve vereceği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum"

Ramazan ayının bolluk ve bereket demek olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise "Ramazan aynı zamanda yardım ve dayanışma demek. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları göz önüne aldığımız zaman, bizim yardımlaşmayı sadece Ramazan'da değil 12 ay devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Başkan Seçer'in sosyal projelere ağırlık verdiğinin altını çizen Turgut, "Vahap Seçer Başkanımıza Silifke'ye verdiği ve vereceği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. - MERSİN