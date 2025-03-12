Başkan Seçer, Alo 185 Hattı ile Muhtarların Taleplerine Açık Olduğunu Belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Seçer, Alo 185 Hattı ile Muhtarların Taleplerine Açık Olduğunu Belirtti

Başkan Seçer, Alo 185 Hattı ile Muhtarların Taleplerine Açık Olduğunu Belirtti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muhtarlarla bir araya geldiği iftar programında, 'Alo 185' hattı aracılığıyla gelen şikayet ve talepleri değerlendirdiklerini açıkladı. Seçer, vatandaşların taleplerine her zaman açık olduklarını belirtti ve sosyal projelere önem verdiklerinin altını çizdi.

12.03.2025 11:33  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Alo 185' hattında muhtarların özel bölümleri olduğunu belirterek, "Alo 185 aracılığıyla aktaracağınız her konu benim önüme geliyor. Kim hangi oranda, neyden şikayet etmiş, hangi bölgede ne eksik, ne fazla hepsi oradan bizim önümüze geliyor" dedi.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Anıt Meydanında düzenlenen iftar programında dualar eşliğinde oruçların açılmasının ardından konuşma yapan Seçer, Silifke'nin her zamanki gibi çok güzel olduğunu söyledi. Konuşmasında, sofralarda ikram edilen yemeklerin vatandaşlardan alınan vergilerden Mersin Büyükşehir Belediyesine aktarılan paylar ile hazırlandığını belirten Seçer, "Kesenize bereket, Allah razı olsun. Çalışıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz, ödediğiniz vergiden belediyelere kaynak aktarılıyor. Bu ülkeyi üreten, çalışan, vatanını, milletini, Mustafa Kemal'ini ve bayrağını seven sizler ayakta tutuyorsunuz. Sizlere müteşekkiriz, sizlere layık olabiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Silifke'ye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel hizmetleri vermeye devam edeceklerini belirten Seçer, "Bizim en hoşnut olduğumuz durum, şehrimize ve ülkemize yaptığımız hizmetlerden dolayı sizin hayır duanızı almaktır. İşte bu dua bizim için dünya malına değer. Bunun için de gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Muhtarlarımızdan gelen taleplere her zaman açığız"

Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlardan gelen taleplere her zaman açık olduklarını aktaran Seçer, "Bizim görev alanımızla ilgili taleplerinize zaten açığız. Bizim görev alanımız dışında olanları da makul olarak bizden istemeniz bizim için doğaldır. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşımızın mağduriyeti olmasın diye elimizden gelen gayreti gösteririz. Bundan yana emin olun" şeklinde konuştu.

"Alo 185 aracılığıyla aktaracağınız her konu benim önüme geliyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kesin kurallarından birisinin daire başkanından işçisine kadar tüm kademelerin, her vatandaşa saygı içerisinde yaklaşım göstermesi olduğunun altını çizen Seçer, 'Alo 185' hattında muhtarların özel bölümleri olduğunu belirterek, "Alo 185 aracılığıyla aktaracağınız her konu benim önüme geliyor. Kim hangi oranda, neyden şikayet etmiş, hangi bölgede ne eksik, ne fazla hepsi oradan bizim önümüze geliyor" diyerek, muhtarların şikayet ve taleplerini bu yol ile de iletebileceklerini söyledi.

"Başkanımıza Silifke'ye verdiği ve vereceği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum"

Ramazan ayının bolluk ve bereket demek olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise "Ramazan aynı zamanda yardım ve dayanışma demek. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları göz önüne aldığımız zaman, bizim yardımlaşmayı sadece Ramazan'da değil 12 ay devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Başkan Seçer'in sosyal projelere ağırlık verdiğinin altını çizen Turgut, "Vahap Seçer Başkanımıza Silifke'ye verdiği ve vereceği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Vahap Seçer, Belediye, Politika, mersin, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Seçer, Alo 185 Hattı ile Muhtarların Taleplerine Açık Olduğunu Belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

10:55 Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
10:41 Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
09:44 Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:30 Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
15:28 Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
15:24 Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
15:21 Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
15:19 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
15:14 Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
15:13 Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 11:44:43. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Seçer, Alo 185 Hattı ile Muhtarların Taleplerine Açık Olduğunu Belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.