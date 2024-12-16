Başkan Seçer'den E-Haciz Açıklaması: 'Hesabımız yok, borcumuz da yok'

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Başkan Seçer: "Bizim verilmeyecek, görülmeyecek bir hesabımız yoktur"

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, SGK tarafından Büyükşehir Belediyesinin kişisel şirketlerinin hesaplarına konulan e-hacze ilişkin, "Bizim verilmeyecek, görülmeyecek bir hesabımız yoktur. Ödemeyecek de hiçbir borcumuz yoktur" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aralarında Mersin'in de bulunduğu CHP'li 6 büyükşehir belediyesinin hesaplarına e-haciz uyguladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu tür çalışmaların kimseye bir faydası olmayacağını belirterek, "Belediyemiz son derece güçlü mali yapıda olan, mali disiplini olan bir belediyedir. Düşünün ki bu belediyeyi yönetmeye başladığımızda her 100 birimlik gelire karşı 158 birimlik borcumuz vardı. Şu anda 100 birim gelirimize karşılık 28 birim borcumuz var. Bu borcun hepsi SGK, vergi, banka borçları ya da piyasaya olan borçlar. Bizim hizmetlerimizde en küçük bir aksama olması söz konusu değil. Bu işler bizi yıldıramaz" dedi.

Seçer, "Bunların kimseye bir faydası yok. Aslında kendilerine zarar veriyorlar, kendi ayaklarına sopa vuruyorlar. Hizmetlerimiz devam edecek. En küçük bir aksama olmayacak. Bizim verilmeyecek, görülmeyecek bir hesabımız yoktur. Ödemeyecek de hiçbir borcumuz yoktur" ifadelerini kullandı.