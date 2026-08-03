Başkan Sekmen’den Akdağ Mahallesi’ne çıkarma - Son Dakika
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Başkan Sekmen’den Akdağ Mahallesi’ne çıkarma

Başkan Sekmen’den Akdağ Mahallesi’ne çıkarma
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesine bağlı Akdağ Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve bölgedeki su kaynağında incelemelerde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesine bağlı Akdağ Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve bölgedeki su kaynağında incelemelerde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe ve mahalle ziyaretleri kapsamında Yakutiye ilçesine bağlı Akdağ Mahallesi'ni ziyaret etti. Bölgedeki yatırım ve çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Sekmen, yaylada ve mahalle merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Ziyaret programına Akdağ Mahallesi sınırlarında yer alan ve bölge için büyük önem taşıyan Dumlubaba suyunun çıktığı kaynakta başlayan Başkan Sekmen, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yaylada bulunan vatandaşlarla hasbihal eden Sekmen, hayvancılık ve yayla hayatı üzerine hemşehrileriyle sohbet etti.

Saha incelemelerinin ardından Akdağ Mahallesi Millet Konağı ve Akdağ Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların istek ve önerilerini tek tek not aldıran Sekmen, kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmak için yatırımların kesintisiz süreceğini vurguladı.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Mehmet Sekmen, "Yakutiye ilçemiz Akdağ Mahalle'mizde Dumlubaba suyunun çıktığı kaynakta incelemeler yaparak yayladaki kıymetli vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Ardından Akdağ Mahallesi Millet Konağı'mızda ve Akdağ Mahalle Muhtarlığı'mızda canım hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bu vesileyle Akdağ Mahalle Muhtarımız Sadık Yıldız kardeşime misafirperverliğinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, mahalle sakinleriyle çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Sekmen’den Akdağ Mahallesi’ne çıkarma - Son Dakika

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