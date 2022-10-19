Başkan Sekmen işçi maaşlarına yüzde 75 zam yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşme sevinci yaşanıyor. Daha önce ulaşım ve suda yaptığı indirimlerle Türkiye'de örnek gösterilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu kez de işçileri sevindirdi.

Başkan Mehmet Sekmen, işçi maaşlarına yüzde 75 zam yaptı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplu iş sözleşme imza törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Zafer Aynalı, Genel Sekterer Yardımcıları, Daire Başkanları, HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı ve aynı zamanda Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç, Özgüven-Sen Erzurum İl Başkanı Haluk Eren ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, işçilere yönelerek, "Bir husus var ki; onu asla inkar edemez ve görmezden gelemeyiz. Bu husus ki; içinde emek var, gayret var. İçinde güç var, kuvvet var. İçinde hulusi niyetle çarpan kalpler var, samimiyet var, şükür var, hareket var, bereket var. İşte bu husus değerli kardeşlerim; Sizlerin alın teridir, emeğinizdir, çabanızdır" dedi.

"İşçilerimiz başımızın tacıdır"

"Yürüdüğümüz yoldaki her karışta, sokaklarda, caddelerde ve kaldırımlardaki her bir taşta, yeşilde, çiçekte, bahçede ve parkta; öyle ki yapılardaki harçta bile işçilerimizin parmak izleriniz var" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz gerçekten çok şanslı bir yönetimiz. Çünkü gerek kurum içerisinde ve gerekse dışında, emekleriyle ve özverileriyle karıncaları bile kıskandıran sizin gibi çalışanlarımız var, kardeşlerimiz var. Allah, bu gayretlerinizi daim, ocaklarınızı kaim kılsın inşallah. Sizlerdeki bu azim ve gayret oldukça, sizlerdeki bu samimiyet ve iyi niyet sürdükçe, bizim Erzurum'da üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş kalmayacak inşallah."

"İşçilerimiz bizim göz bebeğimizdir"

Başkan Mehmet Sekmen, zamla ilgili şu bilgiyi verdi: "Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikamız arasında 01 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasını kapsayan toplu iş sözleşmemizde işçi yevmiyelerine, aylıklarla birlikte ödenen, sosyal yardım başlığı adı altında yemek yardımı, taşıt yardımı, yakacak yardımı ve çocuk yardımına yüzde 75'i aşan oranda artış yaptık. Öğrenim yardımı, evlenme yardımı ve askerlik yardımlarına ortalama yüzde 150 oranında zam yaptık. Ramazan ve kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyelerini de 500 TL'ye çıkardık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bizler işçi kardeşlerimizin alın teri ve emeğinin her şeyin ötesinde olduğunu telakki ederek zam oranını bu noktaya getirdik. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin. Şunu özellikle bilmenizi istiyorum ki: emeğinizin karşılığı bizim için elbette paha biçilemeyecek kadar değerli ve kıymetlidir. Öyle ki; akıttığınız her bir damla alın teri bile bizim gözümüzde bir mücevher tanesidir Dolayısıyla maaş artışları hususunda elimizden geleni yaptığımızı ve tüm imkanlarımızı zorladığımızı da, buradan bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum."

Başkan Girmenç: "Mehmet sekmen Erzurum'un gurur kaynağıdır"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, "Belediyemizde birlikte görev yapmaktan kıvanç duyduğumuz işçi kardeşlerimiz başımızın tacı ve gurur vesilemizdir" diye konuştu. Aynalı, "Bütün şartlar göz önünde bulundurularak Sayın Başkanımızın önderliğinde hayata geçirdiğimiz bu zam günümüz şartlarında çok kıymetli ve önemlidir. İşçi kardeşlerimizin maaşlarına yapılan yüzde 75'lik zam hayırlı ve uğurlu olsun" kaydını düştü. HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı ve aynı zamanda Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç de, "Mehmet Sekmen Başkanımız Erzurum için bir şanstır. Başkanımız işçi kardeşlerimizin daima yanında olan başarılı bir yöneticidir. Kendisiyle çalışmaktan bizler de gurur duyuyoruz. Gerek sendikamıza gerekse de işçi kardeşlerimize gösterdiği ilgi ve alaka her türlü takdirin ötesindedir. Günümüz şartlarında mevcut konjonktürde böyle bir zam yapmak her babayiğidin harcı değildir. Başkanımız bu zamla işçi kardeşlerimizin yanında olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. İşçi kardeşlerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyen Mehmet Sekmen Bey Erzurum'un ve Türkiye'nin gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 2800 kişiyi kapsayan yüzde 75'lik zamla ilgili Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İŞ sendikası arasında protokol imzalandı. - ERZURUM