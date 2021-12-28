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Başkan Sekmen Kent Konseyi yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Sekmen Kent Konseyi yönetimiyle bir araya geldi

28.12.2021 15:57
Başkan Sekmen Kent Konseyi yönetimiyle bir araya geldi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Başkanlığında düzenlenen toplantıya Erzurum Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Tanfer, toplantının açılışında yaptığı açıklamada, kent konseyi olarak diğer sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.

Tanfer şunları söyledi: "5393 sayılı kanunun 76. Maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemize bağlı, kurulan Kent Konseyi şehir koşullarını gözeterek, katılımcılığı ve ortak akla dayalı uzlaşmayı esas alan değişim ve yenikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektedir. Bu şehirde yaşayanlar olarak şehrin ihtiyaçlarını tespit etmek, vizyon açmak, yaşanabilir kent olabilmesi için sakinlerle iletişimde olmak konseyin misyonu olarak tanımlanabilir. Erzurum Büyükşehir belediyesiyle işbirliği içerisinde önemli çalışmalar yapacağız"

Oltu'ya çuval fabrikası kuruluyor

Daha sonra söz alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kentte yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Başkan Sekmen, kent ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti.

Oltu'ya çuval fabrikası yapacaklarını ve 500 kişiyi istihdam edeceklerini belirten Sekmen, "Oltu'da Organize Sanayi Bölgesi vardı ve aktif değildi. Geçen sene ortak olduk, belediye olarak, alt yapısını yaptık. Yollarını yaptık, yatırımcı hazır. Fabrikamız açıldığında 50 kişi Şenkaya'da, 50 kişi Olur'da,100 kişi Narman'da, 300 kişi Oltu'da istihdam edilecek' 'dedi.

Sekmen, kent Konseyi ile yeni projelere imza atacaklarını belirterek, amaçlarının kenti hak ettiği yere getirmek olduğunu söyledi. - ERZURUM

Başkan Sekmen Kent Konseyi yönetimiyle bir araya geldi
Başkan Sekmen Kent Konseyi yönetimiyle bir araya geldi

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Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Sekmen, Kent Konseyi, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sekmen Kent Konseyi yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika


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