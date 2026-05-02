Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Sekmen ve Vali Baruş'tan Erzurum'da saha incelemesi

02.05.2026 09:37  Güncelleme: 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Aydın Baruş, şehirde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere kapsamlı bir saha turu gerçekleştirdi.

Erzurum'un ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve projelerin son durumunu değerlendirmek amacıyla düzenlenen inceleme gezisinde, Canlı Hayvan Borsası'ndan Şükrüpaşa Mahallesi'ne, Bilim Erzurum'dan tarihi mekanlara kadar pek çok nokta ziyaret edildi. Başkan Sekmen ve Vali Baruş, şehir merkezindeki Bilgi Evleri, Kevelciler, Habib Baba Türbesi, Gürcükapı, Hacı Cuma Camii, Taş Ambarlar ve Üç Kümbetler mevkilerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Belediye hizmetleri mercek altında

Program kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren anaokulu, Palandöken A.Ş. çalışma alanları, hayvan barınağı ve katı atık tesisleri de ziyaret edildi. Yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendiren Başkan Sekmen, saha çalışmalarının şehrin kalkınması için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Şehrimizi Her Alanda İleriye Taşıyoruz"

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Valimiz Aydın Baruş Bey ile birlikte şehrimizin dört bir yanındaki projelerimizi yerinde inceledik. Sahada yürüttüğümüz bu denetimlerle ihtiyaçları doğrudan tespit ediyor, Erzurum'umuzu her alanda daha ileriye taşımak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Erzurum'umuzun kalkınma yolculuğunda sanayi ve üretim altyapımızı güçlendirmek, istihdamı artırmak ve yerli üretimi desteklemek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her bir fabrikamız, her bir üretim hattımız bu kadim şehrin yarınlarına atılmış güçlü bir adımdır. Bizler inanıyoruz ki; üreten Erzurum, büyüyen Erzurum'dur. Bu anlayışla, yatırımcımızın yanında olmaya ve şehrimizi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 09:39:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.