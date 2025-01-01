Başkan Sezer görevi başındaki personeli yalnız bırakmadı

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yılbaşı gecesi görevinin başında bekleyen kamu personellerini yalnız bırakmadı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yılbaşı akşamı vatandaşların güvenliği, huzuru, sağlığı ve asayişi için mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında olan kamu görevlilerini yalnız bırakmadı. Başkan Sezer; itfaiye grup amirliği, Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi, Gölcük Devlet Hastanesi, ilçe jandarma komutanlığı ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde görevi başındaki personelleri ile bir araya geldi. Hastane ziyaretinde hastalara da acil şifalar dileklerini ileten Başkan Sezer, "Hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi. - KOCAELİ