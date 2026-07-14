GAOSB Başkanı Şimşek\'ten 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin iradesine, demokrasisine ve devletine sahip çıkarak gösterdiği kahramanlığın, Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Başkan Cengiz Şimşek, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, aziz milletin cesareti, kararlılığı ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığı sayesinde başarısızlığa uğratıldığını ifade etti. O gece milyonlarca vatandaşın hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesine sahip çıkmasının, millet iradesinin hiçbir güç tarafından teslim alınamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Şimşek, Türk milletinin devletine, bayrağına ve bağımsızlığına yönelen her türlü tehdide karşı dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğini kaydetti.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği tarih olmadığını vurgulayan Şimşek, aynı zamanda demokrasinin, milli iradenin ve toplumsal dayanışmanın zaferi olarak tarihteki yerini aldığını ifade eden Başkan Şimşek, "Birlik ve beraberlik ruhumuz, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tüm zorlukların aşılmasındaki en büyük gücümüzdür. Millet olarak daha güçlü bir Türkiye için, demokratik değerlere ve toplumsal huzura sahip çıkarak, ortak hedefler doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda güvenlikten ekonomiye, üretimden ihracata kadar birçok alanda önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden Şimşek, terörün her türlüsünden arındırılmış bir Türkiye'nin, ülkenin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin başarıyla tamamlanmasının, ülkenin yıllardır enerjisini tüketen önemli bir sorunun geride bırakılmasını sağlayacağını ifade eden Şimşek, huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesiyle birlikte Türkiye'nin adeta prangalarından kurtulacağını, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam başta olmak üzere her alandaki kalkınma hamlelerinin çok daha güçlü bir ivme kazanacağını kaydetti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak Türkiye'nin üretim gücüne katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Şimşek, güçlü ekonomi ile güçlü demokrasinin birbirini tamamlayan iki temel unsur olduğunu ifade etti. Üretimin kesintisiz sürdüğü, yatırım ortamının güçlendiği ve güven ikliminin pekiştiği bir Türkiye'nin, küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma ulaşacağını belirten Şimşek, sanayicilerin ve üreticilerin ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükran ve saygıyla anarak, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhuyla, güçlü demokrasisi ve üretim gücüyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğini ifade etti. - GAZİANTEP