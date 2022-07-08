Başkan Şimşek'ten MHP Lideri Bahçeli'ye maneviyatı yüksek sertifika takdimi - Son Dakika
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Başkan Şimşek'ten MHP Lideri Bahçeli'ye maneviyatı yüksek sertifika takdimi

08.07.2022 10:39
Başkan Şimşek'ten MHP Lideri Bahçeli'ye maneviyatı yüksek sertifika takdimi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'ye babası adına dikilen fidanın sertifikasını takdim etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'ye babası adına dikilen fidanın sertifikasını takdim etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'Ömürlük Yaşayan Çınarlar Hatıra Ormanı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin babası Salih Bahçeli adına dikilen fidanın sertifikasını Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin makamında kendisine takdim etti. Aldığı hediyenin ardından duygusal anlar yaşayan Devlet Bahçeli, anlamlı bu sertifikanın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı açıklamada, "Yeşil bir Gölbaşı bilinciyle sürdürdüğümüz faaliyetler çerçevesinde ömürlük çınarlar olarak başlattığımız babalar günü projesinde ahirete intikal etmiş babalarımızın ismini çınarlarla yaşatmak istedik. Bu çerçevede Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin kıymetli babası merhum Salih Bahçeli adına da çınar ağacımızı dikerek ismini yaşatmayı amaçladık. Bu vesileyle Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin çok kıymetli babası Salih Bahçeli adına hazırladığımız sertifikayı Genel Başkanımıza takdim ettik. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin yaşadığı duygusallığa ortak olduk. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin Genel Başkanlıktaki 25. yılını ve Kurban Bayramı'nı da ayrıca tebrik ediyorum. Bundan sonrasında da Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin bize vermiş olduğu görevi ve sorumluluğu gece gündüz demeden yerine getireceğiz. Onun talimatları doğrultusunda halkımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımıza bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz günlerde Babalar Günü dolayısıyla "Ömürlük Yaşayan Çınarlar Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Ahirete göç eden babaların anısına çınarların dikildiği etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin babası Salih Bahçeli adına da fidan dikildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şimşek'ten MHP Lideri Bahçeli'ye maneviyatı yüksek sertifika takdimi - Son Dakika

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