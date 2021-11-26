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Başkan Söğüt: "1 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdik" - Son Dakika

Başkan Söğüt: "1 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdik"

26.11.2021 17:05
Başkan Söğüt: "1 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdik"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Ortak akılla üreten, kazanan ve kazandıran bir anlayışı benimseyip 2,5 yılda Körfez'de toplamda 1 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdik, başladık" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Ortak akılla üreten, kazanan ve kazandıran bir anlayışı benimseyip 2,5 yılda Körfez'de toplamda 1 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdik, başladık" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, STK ziyaretleri kapsamında Körfez Viranşehirliler Derneği'ne konuk oldu. Körfez'de altyapı çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Şener Söğüt, "Yerel yönetimler çalışıyor, projeler tek tek hayata geçiyor. Mesela sadece altyapı için 500 milyon TL'lik bir yatırım yapıyoruz. Altyapı ile birlikte üstyapıyı da yeniliyoruz. Fatih, Güney ve Barbaros Mahallesi'nde 1-2 ay içerisinde çalışmalar tamamen bitmiş olacak. Sonra diğer bölgelere geçilecek. Bugün Körfez'de 1 milyar TL'lik yatırım hayata geçirildi ve başlandı. Bu ciddi bir rakam. 2,5 yılda Körfez'de hayata geçen ve startı verilen projelerin için yapılan yatırım bu" ifadelerini kullandı.

Başkan Şener Söğüt, konuşmasının ardından dernek üyelerinden gelen talep ve önerilere cevap verdi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt: 1 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdik
Başkan Söğüt: 1 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdik
Başkan Söğüt: 1 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdik

Şener Söğüt, Türk Lirası, Yatırım, Körfez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Söğüt: '1 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdik' - Son Dakika


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