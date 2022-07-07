Başkan Söğüt: "Sorunu yerinde görüp çözüm üretiyoruz" - Son Dakika
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Başkan Söğüt: "Sorunu yerinde görüp çözüm üretiyoruz"

07.07.2022 11:21
Başkan Söğüt: "Sorunu yerinde görüp çözüm üretiyoruz"

Halk Meclisi programı çerçevesinde Hereke'de vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yerinde görerek, inceleme yaparak ve vatandaşlarımızı dinleyerek taleplerini alıyoruz, çözümü de yerinde üretiyoruz" dedi.

Halk Meclisi programı çerçevesinde Hereke'de vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yerinde görerek, inceleme yaparak ve vatandaşlarımızı dinleyerek taleplerini alıyoruz, çözümü de yerinde üretiyoruz" dedi.

Başkan Şener Söğüt, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Hereke'de Agah Ateş ve Hacı Akif mahallelerinde temaslarda bulundu. Mahalle muhtarları Halil Vardar ve Şadan Biçer ile birlikte bölgeyi gezen ve eksiklikleri yerinde inceleyen Şener Söğüt, bölgedeki okulları da ziyaret ederek, onların taleplerini de dinledi. Başkan Şener Söğüt, yerinde çözüm üretme noktasında müdürlere gerekli talimatları da verdi. Tüm mahallelerde halk meclislerini gerçekleştirdiklerini belirten Söğüt, "Yerinde görerek, inceleme yaparak ve vatandaşlarımızı dinleyerek taleplerini alıyoruz, çözümü de yerinde üretiyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Şener Söğüt, Körfez, Hereke, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Söğüt: 'Sorunu yerinde görüp çözüm üretiyoruz' - Son Dakika

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