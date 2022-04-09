Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu

09.04.2022 10:55
Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçedeki STK'larla iftar programında bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçedeki STK'larla iftar programında bir araya geldi. Başkan Söğüt, "Sivil toplum kuruluşlarımız bizim gözümüz, kulağımız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yenilenen Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşları ile iftarda bir araya geldi.

Pandemiden dolayı bir araya gelemediklerini ifade eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İki yıldır bir arada olmayı, birlikte iftar yapmayı, aynı sofrayı paylaşmayı çok özlemiştik. İlçemizin, ülkemizin tüm renkleri ile bir aradayız. Biz ülke olarak güzelliğimizi de buradan alıyoruz. Anadolu'nun bütün güzelliklerini, geleneğini ve göreneğini Körfez'de yaşamış oluyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız şehrimize, ülkemize, insanlarımıza büyük bir katkı sunuyor" diye konuştu.

"En önemli kilit taşları"

Sivil Toplum Kuruluşları'nın önemini vurgulayan Söğüt, Devlet-millet kaynaşmasının en önemli aktörlerinden birisi sivil toplum kuruluşlarımız. STK'larımız olmasa ne kadar güçlü devlet olursanız olun asla hedeflerinize ulaşamazsınız. Bugün hiçbir menfaat beklemeden, karşılık beklemeden onlarca STK temsilcimizle birlikte hizmet etmenin şerefini yaşıyoruz. STK'larımız güçlü medeniyetimizin yok olmaması için en önemli kilit taşlarından birisidir" dedi.

"Nikahlar gündüz ücretsiz olacak

İlçemizde birçok projeyi hayata geçirdik, geçirmeyi de sürdüreceğiz. Bugün buluştuğumuz Tütünçiftlik Kültür Merkezi'ni de ufak dokunuşlarla bu hale getirdik. İlçemize yakışır bir hal aldı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu salonda nikah cemiyetlerimizi hafta sonu gündüz ücretsiz bir şekilde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu
Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu
Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu
Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu

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Sivil Toplum Kuruluşları, Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu - Son Dakika


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