Başkan Söğüt'ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet - Son Dakika
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Başkan Söğüt'ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet

01.06.2022 11:49
Başkan Söğüt'ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet

Balıkesir'de düzenlenen Yağlı Güreş Birliği Meclis Toplantısı'na katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, meclis üyelerini 12 Haziran'da yapılacak Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet etti.

Balıkesir'de düzenlenen Yağlı Güreş Birliği Meclis Toplantısı'na katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, meclis üyelerini 12 Haziran'da yapılacak Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi'nin de üyesi olduğu Yağlı Güreş Birliği'nin mayıs ayı meclis toplantısı için Balıkesir'e gitti. Başkan Söğüt ile birlikte Yağlı Güreş Birliği meclis üyesi olan Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Selattin Kabadayıoğlu ve Şahin Ergün de toplantıya katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığındaki toplantıda konuşan Söğüt, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik başkanımız bizleri güzel bir şekilde ağırladı. Ata sporumuzun her geçen gün güçlenmesi ve bu kültürün geleceğe de taşınması için çaba sarf eden birlik başkanımıza, Kırkpınar ağamıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu eden, geleneksel güreş federasyonunun kurulması. Bu yağlı güreşlerin daha kurumsal zemine oturtulacağını anlamına geliyor. Memnuniyet duyuyorum. Seçilen encümen üyelerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Başan Söğüt, 12 Haziran'da Taşköprü Er Meydanı'nda düzenlenecek güreşlere meclis üyelerini davet etti. - KOCAELİ

Başkan Söğüt'ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet
Başkan Söğüt'ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet
Başkan Söğüt'ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Körfez, Güreş, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Söğüt'ten Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet - Son Dakika


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