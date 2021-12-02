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Başkan Söğüt, yüzücülerle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Söğüt, yüzücülerle bir araya geldi

02.12.2021 10:59
Başkan Söğüt, yüzücülerle bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde bölgesel ve ulusal yarışmalara katılarak derece elde eden başarılı yüzücülerle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde bölgesel ve ulusal yarışmalara katılarak derece elde eden başarılı yüzücülerle bir araya geldi.

Çamlıtepe Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Şener Söğüt dışında, başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, birim müdürleri, spor kulübü yöneticileri, başarılı öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Söğüt, "Pandemi dolayısıyla uzun bir süre bir araya gelemedik. Sizler de yüzme havuzlarımızdan uzak kaldınız. Şimdi bir aradayız. Yüzme gerçekten çok keyifli bir spor dalı. Bizler de sizlerin hem spor yapıp hem de kendinizi geliştirmenize olanak sağlayacak olan tesislerimizin sayısını arttırıken, bakım ve onarımlarla da daha kullanışlı hale getiriyoruz. Yıl boyunca gerek il bazlı, gerek bölgesel gerekse de ulusal bir çok yarışmaya katıldınız, bizleri gururlandırdınız. Sizlerin başarısı bizleri mutlu ediyor. Ama sizler sadece başarınızla değil, sporcu duruşunuzla da örnek olmalısınız. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Şener Söğüt, daha sonra başkan yardımcıları ile birlikte başarılı olan sporculara hediyelerini takdim etti. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, yüzücülerle bir araya geldi
Başkan Söğüt, yüzücülerle bir araya geldi

Şener Söğüt, Körfez, Yüzme, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Söğüt, yüzücülerle bir araya geldi - Son Dakika


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