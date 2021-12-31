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Başkan Soyer'den Efes Selçuk'a kapsamlı ziyaret - Son Dakika

Başkan Soyer'den Efes Selçuk'a kapsamlı ziyaret

31.12.2021 09:19
Başkan Soyer'den Efes Selçuk'a kapsamlı ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, devam eden yatırımları incelemek için Efes Selçuk'taydı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, devam eden yatırımları incelemek için Efes Selçuk'taydı. Efes Selçuk'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 77 milyon TL'lik yatırımları inceleyen Başkan Soyer, kentte birçok noktayı da Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile birlikte gezdi.

Başkan Soyer'in Efes Selçuk'ta ilk durağı CHP İlçe Örgütü oldu. Daha sonra İyi Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Soyer, İBB Yerel Hizmetler Birimi, İZSU Yağmur Suyu Ayrıştırma Çalışmaları, Şirince İtfaiye Birimi, Cumhuriyet Mahallesi Parke Taşı Çalışması, Gökçealan köyü ve Yeni Otogar İnşaat Alanı'nı ziyaret etti.

"Bu bereketli toprakların katledilmesine izin vermeyeceğiz"

Gökçealan'da köylülerle bir araya gelen Başkan Soyer; halkın yol, arıtma, üretim yolu ile ilgili taleplerini dinleyerek, konu ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Gökçealan ve Efes Selçuk halkının hayır dediği JES Projesi ile ilgili açıklama yapan Başkan Soyer, "Burada muhteşem bir doğa var. Üzüm bağları, zeytin ağaçları var. Bu, bu kadar güzel doğanın hakikaten katledilmesi demek. Biz de bu konuya müdahil olacağız. Sizin yanınızda olacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız. Burası sadece bizim değil, bizden sonra gelecek kuşaklara da devretmemiz gereken bir coğrafya. Bu kadar bereketli toprakların, bu kadar güzel bir coğrafyanın katledilmesine izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar da yanınızda olacağız" dedi.

"Otogar inşaatını haziran sonunda bitirmeyi hedefliyoruz"

Yeni otogar inşaat alanında çalışmaları inceleyen Başkan Soyer, Selçuk'un İzmir'in önemli turizm noktalarından biri olduğunu belirterek, "Haziran sonuna bitirmeyi hedeflediğimiz otogar inşaatı ile çok daha medeni, çok daha kaliteli bir ulaşım projesini hayata geçirmesini sağlayacağız. Bu otogar son derece çağdaş, modern, estetiğiyle, fonksiyonlarıyla talebi karşılayacak bir otogar olacak" ifadelerini kullandı.

Efes Selçuk'a 77 milyon TL'lik yatırım

Selçuk'a yapılan 77 milyonluk yatırım hakkında bilgi veren Başkan Soyer; "Selçuk, İzmir'in göz bebeği noktalarından biri. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sebeple Selçuk'a çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. ESHOT, İZSU, tüm bu alanlarda yaptığımız yatırımlarla şu an itibariyle 77 milyon civarında bir yatırımı tamamlamış oluyoruz. Su kaynaklarının geliştirilmesi, irsaliye hatlarının yenilenmesi, hem mevcut yolların iyileştirilmesi, üretim yollarının sathi kaplaması birçok alanda çalışmalarımız belediyemizle iş birliği içinde devam ediyor. Diliyorum ki; bu verdiğimiz çabalar Selçuk halkına faydalı olsun ve onların hayatını iyileştirecek, onların ekmeğini büyütecek sonuçlar olsun" diye konuştu.

"Arkamızda kocaman bir güç var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi'nin, kent için iş birliği içerisinde çalıştığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Tunç Başkanımızın söylediği gibi 77 milyonluk bir yatırım var; hem otogar, hem sathi kaplamalar için, hem de yağmur suyu hatlarının değişmesi için ve yıllanmış problemlerin birçoğunun çözümü için. Bu anlamda Tunç Başkanımızın sağduyusu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan emektarların emekleri sayesinde Efes Selçuk hak ettiği değeri görüyor, görmeye de devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi el ele yol almaya devam edecek. Arkamızda kocaman bir güç var; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Başkanımız" şeklinde konuştu.

Başkan Soyer Vasıtalar Amirliği'nde çalışan personelin yeni yılını kutladıktan sonra Efes Selçuk ziyaretini noktaladı. - İZMİR

Başkan Soyer'den Efes Selçuk'a kapsamlı ziyaret
Başkan Soyer'den Efes Selçuk'a kapsamlı ziyaret
Başkan Soyer'den Efes Selçuk'a kapsamlı ziyaret
Başkan Soyer'den Efes Selçuk'a kapsamlı ziyaret

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk, İzmir, Efes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soyer'den Efes Selçuk'a kapsamlı ziyaret - Son Dakika


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