Başkan Soyer'den Komşuya, "Terra Madre" Daveti - Son Dakika
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Başkan Soyer'den Komşuya, "Terra Madre" Daveti

20.05.2022 13:20
Başkan Soyer'den Komşuya, "Terra Madre" Daveti

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris ve İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Soyer, Yunanistan’daki belediyeleri Eylül ayında İzmir’de yapılacak uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu’ya davet etti.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris ve İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Soyer, Yunanistan'daki belediyeleri Eylül ayında İzmir'de yapılacak uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu'ya davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris ve Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza'yı ağırladı. Ülkeler ve şehirler arasında kurulacak kültürel ve ticari ilişkilerin ele alındığı görüşmede Başkan Tunç Soyer, Yunanistan ile çok yakın ilişkiler geliştirmek istediklerini ifade ederek "Kültürümüz ve yaşam tarzımız arasındaki benzerlik göz ardı edilemez. Kentlerimiz arası iş birliklerini geliştirmek için barışı, dostluğu yerelde güçlendirebiliriz" dedi.

ARLEM İZMİR'DE

Eylül ayında düzenlenecek uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu İzmir 2022'nin hazırlıklarının sürdüğünü belirten Başkan Soyer, Yunanistan'daki belediyeleri de fuara davet etti. Soyer, Avrupa Komitesi şemsiyesi altında Avrupa- Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM)'e de 7-8 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

"BİRLİKTE ÇALIŞABİLECEĞİMİZ İŞ ALANLARI BULMALIYIZ"

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris ise "İzmir'deki kültürel yaşam çok canlı. İş insanlarını buluşturmalıyız. Kemalpaşa'yı görme fırsatı edindim ve etkilendim. Birlikte çalışabileceğimiz iş alanları bulmalıyız. İzmir'de bir ticaret ofisi açmak istiyoruz, bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: ANKA

Yunanistan, Ankara, Eylül, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Soyer'den Komşuya, 'Terra Madre' Daveti - Son Dakika


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