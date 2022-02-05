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Başkan Soyer Yeşilova Ehl-i Beyt Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Soyer Yeşilova Ehl-i Beyt Camii'ni ziyaret etti

05.02.2022 16:33
Başkan Soyer Yeşilova Ehl-i Beyt Camii'ni ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Bornova Yeşilova'daki Ehl-i Beyt Camii'ni ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Bornova Yeşilova'daki Ehl-i Beyt Camii'ni ziyaret etti. Başkan Soyer, "Devlet diğer Müslüman ve Hıristiyan vatandaşlarımızın inançlarının vecibelerini yerine getirmek için ne kadar destek veriyorsa, biz de belediye olarak vereceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Bornova Yeşilova Ehl-i Beyt Camii'ni ziyaret etti. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Derneği Başkanı ve Iğdırlılar Dernekleri Federasyon Başkanı Gürsel Özdemir, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, bürokratlar ve yurttaşlar da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Vatandaşlarımızın inançları, onların Allah ile aralarındaki kendi özel meseleleri ama burada da adalet yoksunluğunu görüyoruz. Ehl-i Beyt camilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesinde Diyanetimiz herhangi bir rol üstlenmiyordu. Cemaatimiz kendi öz kaynaklarıyla ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bundan sonra Büyükşehir İzmir'deki 5 Ehl-i Beyt camisinin ve cemaatinin yanında olacak. Devlet diğer Müslüman, Hıristiyan vatandaşlarımızın inançlarının vecibelerini yerine getirmek için ne kadar destek veriyorsa, biz de belediye olarak vereceğiz" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise "Tüm ibadethanelere eşit mesafede olan Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Derneği Başkanı, Iğdırlılar Dernekleri Federasyon Başkanı Gürsel Özdemir de emekleri için Başkan Soyer'e teşekkür etti ve "Biz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyette yaşamaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Başkan Soyer Yeşilova Ehl-i Beyt Camii'ni ziyaret etti
Başkan Soyer Yeşilova Ehl-i Beyt Camii'ni ziyaret etti
Başkan Soyer Yeşilova Ehl-i Beyt Camii'ni ziyaret etti

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Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Müslüman, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soyer Yeşilova Ehl-i Beyt Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika


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