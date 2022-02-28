Başkan Soykan gönüllere dokunuyor - Son Dakika
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Başkan Soykan gönüllere dokunuyor

28.02.2022 13:05
Başkan Soykan gönüllere dokunuyor

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Miraç Kandili dolayısı ile ilçedeki vatandaşları ziyaret ederek kandillerini tebrik etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Miraç Kandili dolayısı ile ilçedeki vatandaşları ziyaret ederek kandillerini tebrik etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ile birlikte ilçedeki vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerine Yeni Mahalle'de ikamet eden ve aynı zamanda sağlık problemleri nedeniyle rahatsız olan İsa Çelik ile başlayan Bilal Soykan kendisine hem geçmiş olsun hem de hayırlı kandiller dileklerini iletti.

Başkan Soykan sonrasında ise Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde yaşayan Dursun Kaliç, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Lütfi Akova ve Yeni Mahalle'de yaşayan eski muhtar Kadir Şeker'i evlerinde ziyaret etti. Ziyaret ettiği vatandaşların kandillerini tebrik eden Belediye Başkanı Bilal Soykan kendilerine sağlıklı bir ömür diledi.

Miraç Kandili'nin Türkiye'ye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Manevi iklimi ile huzur bulduğumuz bu günde Akyazı'da yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ederek kandillerini tebrik ettik ve hanelerine misafir olduk. Onların nezdinde tüm Akyazılı hemşerilerimizin Miraç Kandili'ni kutluyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - SAKARYA

Başkan Soykan gönüllere dokunuyor
Başkan Soykan gönüllere dokunuyor
Başkan Soykan gönüllere dokunuyor

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Mehmet Öztürk, Miraç Kandili, Bilal Soykan, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soykan gönüllere dokunuyor - Son Dakika


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