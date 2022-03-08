Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi - Son Dakika
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Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi

08.03.2022 21:52
Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle kent merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerinin bu özel gününü çiçek ve hediyelerle kutladı.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle kent merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerinin bu özel gününü çiçek ve hediyelerle kutladı.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, İl Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Müdürlükleri ile okullarda görev yapan kadın öğretmenlerin 8 Mart Kadınlar Günü'nü çiçek ve çeşitli hediyeler ile kutladı.

Ziyaretlerde kısa bir konuşma yapan Başkan Söylemez, "Kadınlar toplumun tüm katmanlarının taşıyıcı unsuru, nesiller yetiştiren mürebbiyelerdir. Geleceğimizi yoğuran

maharetli ellerin sahibi, çalışma hayatının paydaşı kadınların tüm sorunları çözülmeli, emekleri değer görmelidir." diye konuştu. - MALATYA

Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi
Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi
Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi
Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi - Son Dakika


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