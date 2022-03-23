Başkan Taban'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Başkan Taban'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret

23.03.2022 14:47
Başkan Taban'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaşlılar haftası kapsamında beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte Huzur Evini ziyaret etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaşlılar haftası kapsamında beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte Huzur Evini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan yaşlılar haftası kapsamında İnegöl Huzur Evini ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette, huzur evi sakinlerine karanfil hediye edilerek haftaları kutlandı.

Ziyaret sırasında huzur evi sakinleriyle sohbet eden Başkan Taban ve beraberindeki heyeti yaşlılar da ilgiyle karşıladı. Burada kısa bir selamlama konuşması da yapan Alper Taban, "Sizleri gelip ziyaret etmek, halinizi hatırınızı sormak istedik. Sizlerin yüzünüzün gülüyor olması bizleri mutlu ediyor. Burada bir kadro değişikliği oldu. Hem müdürümüz hem ekibi burada en iyi hizmeti vermek için çalışıyor. Bir aile ortamı gibi birlikte yaşamaya devam edeceğiz. İnegöl Belediyesi olarak da teşkilat olarak da her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Yeter ki sizlerin gülen yüzü solmasın. Bizler için kıymetlisiniz" dedi. - BURSA

Başkan Taban'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret
Başkan Taban'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret
Başkan Taban'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret
Başkan Taban'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret

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Alper Taban, AK Parti, Huzurevi, İnegöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Taban'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Taban'dan huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret - Son Dakika
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