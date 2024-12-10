Başkan Tahmazoğlu Gençlerle Sporu Konuştu - Son Dakika
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Başkan Tahmazoğlu Gençlerle Sporu Konuştu

Başkan Tahmazoğlu Gençlerle Sporu Konuştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerle bir araya gelerek sporun önemine değindi ve gençlerin sağlıklı alışkanlıklar kazanması için yapılan yatırımları anlattı.

10.12.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Spora ve gençlere önemli yatırımlar yapan Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde öğrencileri ata sporları ile tanıştırmaya devam diyor. Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu gençlere, mutlaka spor yapmaları gerektiğini ifade etti.

Gençleri dinledi

Gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Tahmazoğlu, birebir sohbet ederek onların görüş ve önerilerini dinledi. Gençlerin spor alışkanlığı kazanmasının önemine dikkat çeken Başkan Tahmazoğlu, "Spor, sadece beden sağlığı değil, aynı zamanda ruh sağlığı için de çok önemli. Spor yapan bir genç, disiplinli, sağlıklı ve sosyal bir birey olur. Gençlerimiz, bizim geleceğimizdir. Onları spor gibi sağlıklı alışkanlıklarla buluşturmak için çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin spor yapabileceği modern tesisler inşa ediyor, onları bu tür alanlara teşvik ediyoruz" dedi.

"Gençler bizim geleceğimiz"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak hayata geçirilen projelerden bahsederek, spor merkezlerinin donanımı, ücretsiz kurslar ve düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi. Özellikle salon sporları, okçuluk, geleneksel ve modern spor dallarında gençlere sunulan imkanların her geçen gün artırıldığını belirten Tahmazoğlu, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların vatana millete faydalı bireyler olarak yetişmesi için sporun önemi çok büyük. Şahinbey'de sporu herkes için erişilebilir kılmak adına yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Spor tesislerimizde hem profesyonel hem de amatör düzeyde destekler sunuyoruz" diye konuştu.

Başkan Tahmazoğlu, tüm gençleri spor yapmaya davet ederek, Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nin kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu Gençlerle Sporu Konuştu - Son Dakika

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