Tahmazoğlu 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahmazoğlu 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramını kutladı

Tahmazoğlu 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramını kutladı
18.05.2026 09:43  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençliğin milletin gücü ve yarınları olduğunu vurguladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda gençliğin milletin gücü ve yarınları olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının bütün ülkeye yayılarak büyük bir mücadeleyi başlattığını, bu mücadelenin inanç, azim ve kararlılıkla yürütülerek eşi benzeri olmayan bir zafere dönüştüğünü ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu zaferi ülkemizin geleceği olan gençlerimize bayram olarak hediye etmiştir. Çünkü gençlik, milletlerin gücüdür ve yarınlarıdır. Bu durum, özellikle bizim gibi nüfusunun büyük bir bölümü genç ve dinamik olan bir ülke açısından çok daha farklı bir boyut taşımaktadır. Bu nedenledir ki gençlerimizin yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek ve karşılarına çıkabilecek her sorunun üstesinden gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeleri şarttır. Bu vesile ile başta sevgili gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramını kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York’ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı New York'ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
Kahramanmaraş’ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Esenyurt’ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı

09:35
Mersin’de 7 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi, 50 gözaltı var.
Mersin'de 7 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi, 50 gözaltı var.
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:15
Galatasaray’da Icardi için kader haftası
Galatasaray'da Icardi için kader haftası
08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
07:21
Erkan Petekkaya’dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı Apar topar sildi
Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 09:45:35. #7.12#
SON DAKİKA: Tahmazoğlu 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.