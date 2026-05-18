Tahmazoğlu 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda gençliğin milletin gücü ve yarınları olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının bütün ülkeye yayılarak büyük bir mücadeleyi başlattığını, bu mücadelenin inanç, azim ve kararlılıkla yürütülerek eşi benzeri olmayan bir zafere dönüştüğünü ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu zaferi ülkemizin geleceği olan gençlerimize bayram olarak hediye etmiştir. Çünkü gençlik, milletlerin gücüdür ve yarınlarıdır. Bu durum, özellikle bizim gibi nüfusunun büyük bir bölümü genç ve dinamik olan bir ülke açısından çok daha farklı bir boyut taşımaktadır. Bu nedenledir ki gençlerimizin yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek ve karşılarına çıkabilecek her sorunun üstesinden gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeleri şarttır. Bu vesile ile başta sevgili gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP