Başkan Tahmazoğlu'ndan LGS Öğrencilerine Moral Paketi

Başkan Tahmazoğlu'ndan LGS sınavına giren öğrencilere sürpriz

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren öğrencilere moral ve destek olmak amacıyla anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi. Sınava girecek öğrencilerin sıralarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler dağıtarak sürpriz yaptı.

Eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerle her zaman onların yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda da onları yalnız bırakmadı. Eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, bu yıl da Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren öğrencilere yönelik örnek bir uygulamaya imza attı. Sınav öncesinde Şahinbey Belediyesi çalışanları öğrencilerin masalarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu destek paketleri bırakarak hem moral verdi hem de gençlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

"Gençlerimiz bizim için çok değerli"

LGS sınavında öğrencilere başarılar dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanındayız. Eğitim hayatları boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için çok önemli. Onlar bu ülkenin geleceği. LGS öncesinde onların heyecanına ortak olduk. Sınav öncesinde masalarına içerisinde su, kek ve meyve suyunun olduğu paketler dağıttık. Sınav esnasında gürültüden rahatsız olmamaları için zabıta ekiplerimiz sınav bitene kadar okul çevrelerinde bulunarak gürültü yapanları uyardı. İnşallah tüm gençlerimiz istedikleri okulları kazanarak başarılarını sürdürürler" şeklinde konuştu.

Zabıta görev başındaydı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, LGS sınavının yapıldığı okulların çevrelerinde görev alarak gürültü yapılarak öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına izin vermediler. Gürültü yapan vatandaşları uyaran Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri sınav bitene kadar öğrencilerin yanında oldular.

Veliler ve öğrencilerden teşekkür

Sınav heyecanı yaşayan öğrenciler, sıralarında buldukları sürpriz paketlerle mutlu olurken, veliler de belediyenin bu ince düşüncesinden memnun kaldı. Özellikle sınav günü yaşanan stresli atmosferde öğrencilerin yüzünü güldüren bu jest, takdir topladı. Bazı veliler, "Çocuklarımızın bu zorlu günde hatırlanması çok kıymetli. Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diyerek düşüncelerini paylaştı.