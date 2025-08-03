Başkan Tahmazoğlu'ndan Sokak Hayvanlarına Su Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Tahmazoğlu'ndan Sokak Hayvanlarına Su Çağrısı

Başkan Tahmazoğlu\'ndan Sokak Hayvanlarına Su Çağrısı
03.08.2025 13:06  Güncelleme: 13:08
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Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sıcak havalardan etkilenen sokak hayvanları için vatandaşlardan su ve mama bırakmalarını istedi. Sıcak havaların zorlayıcı etkilerine dikkat çekerek, bu konuda duyarlılık çağrısında bulundu.

Son yılların en sıcak döneminin yaşandığı Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak sokak hayvanları için bir kap su bırakmalarını istedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sıcak havalardan dolayı hayvanların olumsuz etkilendiğini belirtti. Tahmazoğlu, sokaklarda yaşam mücadelesi veren can dostların mama ve su ihtiyaçlarının karşılanması için tüm vatandaşlara, evlerinin önüne su ve mama bırakması çağrısında bulundu.

"Hayvanlar da sıcaklardan etkileniyor"

Sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturulması gerektiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Havalar çok sıcak seyrediyor. Bu durumdan biz insanlar ne kadar çok etkileniyorsak diğer canlılar da olumsuz yönde etkileniyor. Özellikle su ihtiyacı çok önemli. Bundan dolayı evlerimizin önüne bir kap içinde su bırakırsak, buradan onlarca hayvan faydalanabilir. Aynı zamanda biraz yemek veya mama koyarak sokak hayvanları için büyük bir iyilikte bulunabilirsiniz. Bu yaz gününde havalar çok sıcak, susuz en fazla 1-2 gün dayanabiliyorlar. Bu konuda halkımızdan duyarlılık göstermelerini istiyoruz. Tüm halkımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Şahinbey Belediyesi, sokak hayvanlarının zor durumda kalmamaları için ilçenin çeşitli noktalarına, 109 adet kedi evi, 20 adet kuş yemliği, 192 adet kuş yuvası, 29 adet köpek kulübesi, 26 çift kedi suluk ve yemliği yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu'ndan Sokak Hayvanlarına Su Çağrısı - Son Dakika

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