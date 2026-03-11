Tahmazoğlu öğrencilerle sahurda buluştu - Son Dakika
Tahmazoğlu öğrencilerle sahurda buluştu

Tahmazoğlu öğrencilerle sahurda buluştu
11.03.2026 14:56  Güncelleme: 14:57
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite yurtlarında kalan öğrencilerle düzenlediği sahur programında bir araya gelerek, gençlerin başarıları ve beklentileri üzerine sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Üniversite yurtlarında kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldi.

Şahinbey Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen sahur programına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Gençlik İl Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin de katıldı. Programa yoğun ilgi gösteren öğrenciler, sahur sofralarında bir araya gelerek hem yemek yedi hem de müzik eşliğinde halay çekerek keyifli anlar yaşadı. Program boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlerle sohbet ederek onların eğitim hayatı, şehirdeki yaşamları ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Ülkemiz gençlerimizin omuzlarında yükselecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye'nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirterek, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Türkiye Yüzyılı'nı şekillendirecek olan sizlersiniz. Sizlerin iyi şartlarda eğitim alması, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizle sık sık bir araya gelerek onların görüşlerini dinlemeye önem veriyoruz" dedi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayı kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Bu güzel sahur sofrasında genç kardeşlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Programa katılan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kendilerinin her zaman yanında olduğunu ve verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini ifade ederek Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu öğrencilerle sahurda buluştu - Son Dakika

