Başkan Tahmazoğlu, Yerli Malı Haftası'nda Minik Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Başkan Tahmazoğlu, Yerli Malı Haftası'nda Minik Öğrencilerle Buluştu

Başkan Tahmazoğlu, Yerli Malı Haftası\'nda Minik Öğrencilerle Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Selçuklu Gençlik Merkezi'nde Yerli Malı Haftası'nı kutlayan ana sınıfı öğrencileriyle bir araya gelerek yerli üretimin önemini vurguladı. Küçük yaşta yerli malı bilinci aşılamanın önemine dikkat çekti.

23.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Selçuklu Gençlik Merkezi'nde eğitim gören ve Yerli Malı Haftası'nı kutlayan ana sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Selçuklu Gençlik Merkezi'nde eğitim gören ana sınıfı öğrencilerini ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yerli üretimin önemini vurgulayarak öğrencilerle sohbet etti. Etkinlikte, ana sınıfı öğrencileri ailelerinin hazırladığı birbirinden lezzetli yerli ürünleri tanıttı.

"Yerli üretimi önemsiyoruz"

Minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yerli üretimin önemini erken yaşta öğrenmeleri çok kıymetli. Ülkemizde yetişen ürünlerimizle üretilen ürünlerimizin kullanımını önemsiyor ve destekliyoruz. Geleceğimizin istikbali sizlersiniz sizleri seviyoruz. Her zaman tutumlu olalım, israfın önüne geçelim, yerli malı tüketip yerli malı kullanmaya özen gösterelim. Bu bilinci aşılayan öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu, Yerli Malı Haftası'nda Minik Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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