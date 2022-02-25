Başkan Tanoğlu: "Kandiller, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliklerinin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık... - Son Dakika
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Başkan Tanoğlu: "Kandiller, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliklerinin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık...

25.02.2022 16:05
Başkan Tanoğlu: "Kandiller, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliklerinin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık...

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, tüm İslam aleminin 3 aylar içerisinde idrak edeceği Miraç Kandili'ne bir kez daha erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Müminler için arınma ve tertemiz olarak Cenab-ı Allah'a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili'nin rahmet ve lütuflarla dolu olduğunu ifade eden Başkan Tanoğlu "Bu mübarek geceyi fırsat bilip tüm günahlarımızdan arınmak için tövbe etmeli, kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp tüm dünyada barış ve huzurun sağlanması için yüce Rabbimize dua etmeliyiz. Kandillerin toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliklerinin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel geceler birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan bugünlerde Yüce Allah'tan ülkemizin bekası, milletimizin sağlık ve afiyeti için de dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Erzincan'ımızın, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, tüm insanlık alemine sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN

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Miraç Kandili, Erzincan, Ticaret, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tanoğlu: 'Kandiller, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliklerinin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık... - Son Dakika


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