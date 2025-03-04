Başkan Tatık, Bali Ailesi İle İftar Sofrasında Buluştu

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DENİZLİ (İHA) – Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Sarıabat Mahallesi'nde yaşayan Bali ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan ayında da mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Gittiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tatık, son programında Sarıabat Mahallesi'nde ikamet eden Bali ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Aile fertleriyle birlikte oturduğu yer sofrasında orucunu açan Başkan Tatık, iftardan sonra aile üyeleri ve yakınlarıyla birlikte sohbet etti.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik olduğuna dikkat çeken Başkan Tatık, "Sarıabat Mahallemizde yaşayan Bali ailesinin misafiri olarak iftarımızı yer sofrasında yaptık. Ramazan'ın bereketini, paylaşmanın ve birlikteliğin güzelliğini hep birlikte yaşadık. Misafirperverlikleri için Bali Ailesi'ne gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi. - DENİZLİ