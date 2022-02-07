Başkan Tavlı, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle buluştu - Son Dakika

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ve Temizlik İşleri Müdürü Civan İkinci'nin de hazır bulunduğu buluşmada Başkan Tavlı, işçilerle sohbet etti.

Başkan Tavlı, şehrin temiz olmasında temizlik işleri personelinin önemli rol üstlendiğini belirterek, "Ünye'de çalışma şartları içerisinde bizleri temsil eden, sokaktaki vatandaşımıza ve hemşerilerimize en yakın yüzümüz sizlersiniz. Dışarıdan gelen bir kişi bir şehrin önce temizliğine bakar. Bizleri sahada hemşerilerimize mahcup etmediğiniz için gayret gösterdiğiniz için Allah razı olsun. Bu şehir bizden hizmet bekliyor, bize emanet edildi. Biz de el birliğiyle gece gündüz demeden şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sahada çalışırken çalışma şartlarından olsun, ailevi meselelerinizden olsun bir abiniz ve kardeşiniz olarak bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yaptığınız en önemli iş sizin işiniz. Onun için emeklerinizden dolayı hepinizi yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi. - ORDU