Başkan Tavlı: Vatandaşlarla Beraber Çözüm Üretiyoruz

Yerel

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorunlara karşı birlikte çözüm ürettiklerini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında ortak akıl ve istişare kültürü ile hareket eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, vatandaşların talep ve görüşlerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Tavlı, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra Ünye Belediyesi başkanlık makamına bizzat gelerek sorunlarını ileten vatandaşlarla da buluşmaya devam ediyor. Düzenlediği halk günü buluşmalarında vatandaşlar görüş, talep ve önerilerini Başkan Tavlı'ya iletiyor.

"Hemşehrilerimizden gelen talep ve önerileri dikkate alıyoruz"

Belediye hizmetlerinin ortak akıl ile daha etkin ve verimli gerçekleştiğini belirten Başkan Tavlı, "Hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunmak adına göreve geldiğimiz günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerimizin ulaşım ve alt yapı konforunun arttırılmasının yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerimizi de hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızı sürdürürken, hemşehrilerimizden gelen talep ve önerileri de dikkate alıyoruz. Bu anlamda her hafta çarşamba günü hemşehrilerimizle buluşarak taleplerini dinliyoruz. Şehrimizin sorunlarına hemşehrilerimizle birlikte çözüm üretiyoruz. Bu vesile ile hemşehrilerimize biz göstermiş oldukları güven ve teveccüh için teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU