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Başkan Tekin: "Afetlere karşı dirençli bir Seyhan için birlikte çalışacağız"

ADANA - Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Seyhan Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı ve Afet Yönetimi Çalıştayında afetle mücadelede birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "Afetlere karşı dirençli bir Seyhan oluşturmak için birlikte çalışacağız. Hep birlikte kriz yönetimini değil risk yönetimini ön planda tutacağız" dedi.

6 Şubat depremlerinde derinden yara alan kentlerden biri olan Adana'da Seyhan Belediyesi'nin afete yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda "Seyhan Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı ve Afet Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi. Bazı sivil toplum kuruluşları ile TMMOB'a bağlı odaların başkan ve temsilcilerinin katıldığı çalıştayda açılış konuşmasını yapan Başkan Tekin, afetlerin toplum hayatının bir gerçeği olduğunu fakat insan hayatına etkisini en aza indirmenin ve güvenli yaşamı oluşturmanın birlikte çalışmaktan geçtiğini vurguladı.

Önceliğimiz 'risk yönetimi'

Afet öncesi yapılacak çalışmaların afet sonrası çekilecek acıların önüne geçeceğini anlatan Başkan Tekin, "Afetlere karşı dirençli bir Seyhan oluşturmak için birlikte çalışacağız. Hep birlikte kriz yönetimini değil risk yönetimini ön planda tutacağız. Doğanın dengesini bozan, insan hayatını riske atan, özensiz ve acımasız yaklaşımlarla mücadeleyi sürdürmeli ve gerekli önlemleri almalıyız. Önemli olan 'Risk Yönetimi' konusunu öncelemektir. Çünkü bunu yaptığımızda hasar ve kayıpları en aza indirebiliriz" diye konuştu.

Afet konusunda bütüncül yaklaşım önemli

Türkiye'de afetle mücadeleye yönelik birçok kanun ve plan olduğuna dikkat çeken Tekin, "Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Afet Riski Azaltma Planı, afet sonrası iyileştirme planları, 3194 sayılı imar, 4708 sayılı yapı denetim, 6306 sayılı afet riskli alanların dönüştürülmesi ve 5393 sayılı belediye kanunları gibi farklı mevzuatlar var. Risklerin azaltılması ve önlenmesi için tüm bunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu başarabilmek bizi afetlere karşı güçlü kılar. Unutmamak gerekir ki afet yönetimi sadece bir kurumun değil, tüm toplumun sorumluluğundadır. Seyhan Belediyesi olarak halkımızın güvenliği için gerekli tüm önlemleri almayı, riskleri azaltmayı ve afetlere hazırlıklı olmayı bir öncelik olarak görüyoruz" dedi.

Toplumsal işbirliği ve dayanışma çağrısı

Yapılan çalıştayın özellikle birlik ve beraberlik çağrısı olduğuna vurgu yapan Başkan Tekin, "İnanıyorum ki birlikte oluşturacağımız yol haritası, sadece bugünü değil geleceği de güvence altına alacak. Hep birlikte hareket edersek, afetlere karşı daha güçlü bir Seyhan inşa edebiliriz. Bu süreçte, halka ulaşmanın ve onları bilgilendirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla birebir görüşüp onları afet konusunda bilgilendireceğiz. Afet bilinci oluşturmak, sadece belediyemizin değil hepimizin ortak görevi. Afet yönetiminde başarılı olmak sadece teknik çözümlerle değil aynı zamanda toplumsal işbirliği ve dayanışmayla mümkündür" şeklinde konuştu.