Başkan Tekin\'den Pazaryeri\'ne 3 spor tesisi müjdesi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye 3 yeni spor tesisi kazandırılacağının müjdesini verdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gençlerin ve kadınların spor yapma imkanlarını artırmaya yönelik önemli projeler hayata geçirilecek. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından ilçeye üç yeni spor tesisi kazandırılacağı açıklandı. Proje kapsamında mevcut Gençlik Merkezi bahçesine kadınlara yönelik modern bir fitness salonu (Kadın Spor Merkezi) yapılacak. Ayrıca Pazaryeri'ne 2 adet basketbol-voleybol sahası kazandırılırken, Doğanlar TOKİ bölgesine de bir halı saha inşa edilecek.

Spor yatırımlarının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesi için spor alanlarını artırmak büyük önem taşıyor. Pazaryeri'mizde hem gençlerimizin hem de kadınlarımızın rahatlıkla spor yapabileceği yeni tesisleri ilçemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımlar, ilçemizde spor kültürünün gelişmesine ve gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirmesine önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Tekin ayrıca, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bilecik AK Parti Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir'e ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Serkan Yıldırım'a ilçemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Pazaryeri için çalışmaya, üretmeye ve yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK